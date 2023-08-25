«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Бушаром на 2 года, кэпхит – 3,9 млн долларов

«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Эваном Бушаром на 2 года.

Средняя зарплата игрока составит 3,9 миллиона долларов за сезон.

23-летний защитник находился в статусе ограниченно свободного агента после завершения срока действия контракта новичка.

В прошлом сезоне набрал 40 (8+32) очков при полезности «плюс 6» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф хоккеист провел 12 игр и записал на свой счет 17 (4+13) баллов при полезности «минус 4».

Канадец был выбран « » на драфте НХЛ-2018 под общим 10-м номером. В 184 матчах в НХЛ он набрал 89 (23+66) баллов.