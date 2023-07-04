Бушар может подписать 2-летний контракт с «Эдмонтоном» с зарплатой 3,5-4 млн долларов в год
«Эдмонтон» и Эван Бушар ведут переговоры о новом контракте.
23-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с кэпхитом 863,333 тысячи долларов.
«Ойлерс» могут подписать с хоккеистом двухлетнее соглашение с зарплатой от 3,5 до 4 миллионов долларов в год, об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.
В прошлом сезоне Эван Бушар набрал 40 (8+32) очков при полезности «плюс 6» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф хоккеист провел 12 игр и записал на свой счет 17 (4+13) баллов при полезности «минус 4».
Хоккеист выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2018 под общим десятым номером.
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