Бушар может подписать 2-летний контракт с «Эдмонтоном» с зарплатой 3,5-4 млн долларов в год

Теги Эдмонтон НХЛ Эван Бушар Хоккей

«Эдмонтон» и Эван Бушар ведут переговоры о новом контракте.

23-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с кэпхитом 863,333 тысячи долларов.

«Ойлерс» могут подписать с хоккеистом двухлетнее соглашение с зарплатой от 3,5 до 4 миллионов долларов в год, об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

В прошлом сезоне Эван Бушар набрал 40 (8+32) очков при полезности «плюс 6» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф хоккеист провел 12 игр и записал на свой счет 17 (4+13) баллов при полезности «минус 4».

Хоккеист выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2018 под общим десятым номером.

5 комментариев

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Михаил Вагин
главное, случайно не дать 9,5 на 8 лет
+16
-1
+15
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Дима Миронов
Ответ Михаил Вагин
главное, случайно не дать 9,5 на 8 лет
повезло что место нет под потолком,а то выписали бы
+3
0
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Белый офицер
А чем он хуже Нурса?! Может смело 9 просить.
+2
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Latenight Radio
3,5-4 Бушару, остальное Маклауду и деньги кончились.
0
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Kazanest
Орлов лучше Бушара по игре?
0
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