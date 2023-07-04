Бушар может подписать 2-летний контракт с «Эдмонтоном» с зарплатой 3,5-4 млн долларов в год

«Эдмонтон» и Эван Бушар ведут переговоры о новом контракте.

23-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с кэпхитом 863,333 тысячи долларов.

«Ойлерс» могут подписать с хоккеистом двухлетнее соглашение с зарплатой от 3,5 до 4 миллионов долларов в год, об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

В прошлом сезоне набрал 40 (8+32) очков при полезности «плюс 6» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф хоккеист провел 12 игр и записал на свой счет 17 (4+13) баллов при полезности «минус 4».

Хоккеист выбран « » на драфте НХЛ-2018 под общим десятым номером.