Бушар близок к продлению контракта с «Эдмонтоном» на 2 года с кэпхитом 3,9 млн долларов

Теги возможные переходы Эдмонтон НХЛ Эллиотт Фридман Эван Бушар Хоккей

«Эдмонтон» и Эван Бушар близки к подписанию нового контракта.

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

23-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с кэпхитом 863 тысячи долларов.

По данным Фридмана, новое соглашение будет рассчитано на 2 года, зарплата составит 3,9 млн долларов в год.

В прошлом сезоне Бушар набрал 40 (8+32) очков при полезности «плюс 6» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист провел 12 игр и записал на свой счет 17 (4+13) баллов при полезности «минус 4».

Бушар выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2018 под общим десятым номером.

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3 комментария

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Serge Vendino
Неужели Эдмонтон кого-то нормально подпишет
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гарри
Холланд, нужны шведы!
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Дима33
Где то в сторонке улыбается Нерс)
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