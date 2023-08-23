Бушар близок к продлению контракта с «Эдмонтоном» на 2 года с кэпхитом 3,9 млн долларов

«Эдмонтон» и Эван Бушар близки к подписанию нового контракта.

Об этом сообщает инсайдер .

23-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с кэпхитом 863 тысячи долларов.

По данным Фридмана, новое соглашение будет рассчитано на 2 года, зарплата составит 3,9 млн долларов в год.

В прошлом сезоне Бушар набрал 40 (8+32) очков при полезности «плюс 6» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист провел 12 игр и записал на свой счет 17 (4+13) баллов при полезности «минус 4».

выбран « » на драфте НХЛ-2018 под общим десятым номером.