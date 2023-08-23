Бушар близок к продлению контракта с «Эдмонтоном» на 2 года с кэпхитом 3,9 млн долларов
«Эдмонтон» и Эван Бушар близки к подписанию нового контракта.
Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
23-летний защитник находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с кэпхитом 863 тысячи долларов.
По данным Фридмана, новое соглашение будет рассчитано на 2 года, зарплата составит 3,9 млн долларов в год.
В прошлом сезоне Бушар набрал 40 (8+32) очков при полезности «плюс 6» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист провел 12 игр и записал на свой счет 17 (4+13) баллов при полезности «минус 4».
Бушар выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2018 под общим десятым номером.
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