Скабелка о сезоне-2022/23: «Барысу» не хватило глубины. Сделали работу над ошибками, идем дальше»

Андрей Скабелка сообщил, что провел работу над ошибками по итогам сезона-2022/23.

«Сделали выводы, работу над ошибками. По тому, сколько мы привлекли молодых ребят, сколько прошло через команду «Барыс», я думаю, что многие стали сильнее. Я это вижу. Они получили много игрового времени, например , Шайхмедденов, . Мы заявили большую группу ребят.

Возможно, не хватило нам на длинном этапе скамейки, глубины состава. За пять игр до окончания регулярного чемпионата мы боролись за восьмерку. Еще раз повторюсь, не хватило глубины. Сделали выводы и идем дальше», – сказал главный тренер « » .