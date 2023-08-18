Бабаев о «Барысе»: «Собрана неплохая команда. Всех легионеров согласовывали со Скабелкой, еще одного-двух не хватает, пожалуй»

Шуми Бабаев считает, что у «Барыса» хорошие перспективы в новом сезоне.

«Перед прошлым сезоном поздно пришел в команду и не успел поучаствовать в комплектовании. К тому моменту состав уже был собран.

Знаю, что в это межсезонье главный тренер был активно вовлечен в процесс, всех легионеров с ним согласовывали. И, мне кажется, подписаны неплохие иностранцы, но все будет понятно только в игре.

Тем не менее, посмотрев пару матчей « », осталось ощущение, что собрана неплохая команда. Не хватает, пожалуй, еще одного-двух легионеров. Не знаю, получится ли их подписать или нет. Полагаю, зависит от того, какие задачи ставятся перед командой», – сказал агент.