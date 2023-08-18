Бабаев о «Барысе»: «Собрана неплохая команда. Всех легионеров согласовывали со Скабелкой, еще одного-двух не хватает, пожалуй»

Теги Шуми Бабаев Андрей Скабелка КХЛ Барыс Sports.ru - Казахстан Хоккей

Шуми Бабаев считает, что у «Барыса» хорошие перспективы в новом сезоне.

«Перед прошлым сезоном Скабелка поздно пришел в команду и не успел поучаствовать в комплектовании. К тому моменту состав уже был собран.

Знаю, что в это межсезонье главный тренер был активно вовлечен в процесс, всех легионеров с ним согласовывали. И, мне кажется, подписаны неплохие иностранцы, но все будет понятно только в игре.

Тем не менее, посмотрев пару матчей «Барыса», осталось ощущение, что собрана неплохая команда. Не хватает, пожалуй, еще одного-двух легионеров. Не знаю, получится ли их подписать или нет. Полагаю, зависит от того, какие задачи ставятся перед командой», – сказал агент. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий