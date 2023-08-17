Борис Михайлов считает, что клубы НХЛ не очень хотели ехать в Россию на матчи.

Ранее капитан «Вашингтона» рассказал, что « » и « » должны были провести 2 матча в Москве и Санкт-Петербурге, но этому сценарию помешала пандемия коронавируса.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил наличие таких планов у лиги.

– Скажу так, если они не сыграли, значит, не очень хотели. Было бы желание, приехали бы.

– Ну, свою роль сыграл еще и коронавирус.

– Тогда спишем на несчастный случай. Если бы приехали – я бы пошел и посмотрел как зритель. Истинный канадско‑американский хоккей, и это было бы здорово! Но несчастный случай, значит, несчастный случай.

– Как вам кажется, почему потом не приехали? Все же утихло.

– Ну, это вопрос больше к хозяевам команд, – сказал двукратный олимпийский чемпион.