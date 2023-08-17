Михайлов о срыве матчей НХЛ в России: «Если не сыграли, значит, не очень хотели. Если бы приехали – я бы посмотрел истинный канадско‑американский хоккей»
Борис Михайлов считает, что клубы НХЛ не очень хотели ехать в Россию на матчи.
Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» должны были провести 2 матча в Москве и Санкт-Петербурге, но этому сценарию помешала пандемия коронавируса.
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил наличие таких планов у лиги.
– Скажу так, если они не сыграли, значит, не очень хотели. Было бы желание, приехали бы.
– Ну, свою роль сыграл еще и коронавирус.
– Тогда спишем на несчастный случай. Если бы приехали – я бы пошел и посмотрел как зритель. Истинный канадско‑американский хоккей, и это было бы здорово! Но несчастный случай, значит, несчастный случай.
– Как вам кажется, почему потом не приехали? Все же утихло.
– Ну, это вопрос больше к хозяевам команд, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
5 комментариев