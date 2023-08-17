Михайлов о срыве матчей НХЛ в России: «Если не сыграли, значит, не очень хотели. Если бы приехали – я бы посмотрел истинный канадско‑американский хоккей»

Теги выставочные матчи Вашингтон Сент-Луис НХЛ Борис Михайлов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Борис Михайлов считает, что клубы НХЛ не очень хотели ехать в Россию на матчи.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» должны были провести 2 матча в Москве и Санкт-Петербурге, но этому сценарию помешала пандемия коронавируса.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил наличие таких планов у лиги.

– Скажу так, если они не сыграли, значит, не очень хотели. Было бы желание, приехали бы.

– Ну, свою роль сыграл еще и коронавирус.

– Тогда спишем на несчастный случай. Если бы приехали – я бы пошел и посмотрел как зритель. Истинный канадско‑американский хоккей, и это было бы здорово! Но несчастный случай, значит, несчастный случай.

– Как вам кажется, почему потом не приехали? Все же утихло.

– Ну, это вопрос больше к хозяевам команд, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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Splin
Какой истинно канадскоамериканский? Он все думает они типа только вброс и толкаются😆😆😆😆
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Sever12
да если бы они играли выставочный матч это была бы вата а с нашими клубами рубиться им нахрен не надо, ради чего, можно травму получить, должна быть сильная финансовая заинтересованность, а междусобойчик в России это болда, любой матч регулярки в разы интереснее, это они вон в арабских эмиратах могут красоваться, а у нас свой хоккей и вату тут катать нет смысла.
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Михаил Опякин
Всегда можно глянуть НХЛ
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Сергей Богодухов
И что там увидел бы?
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Вячеслав Котов
а то никогда не видел
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