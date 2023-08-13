Годро о Бэбкоке: «Он кажется действительно хорошим чуваком. «Коламбусу» нужен такой упертый тренер, который будет подталкивать нас на тренировках и играх»

Джонни Годро поделился мнением о тренере «Коламбуса» Майке Бэбкоке.

– стал тренером клуба 1 июля. Насколько хорошо ты его уже узнал?

– Я немного поговорил с Бэбкоком. Он кажется действительно хорошим чуваком. Мне удалось поболтать с ним примерно от 45 минут до часа, когда я приехал в Коламбус на свадьбу Буна Дженнера.

Мы немного покопались в головах друг друга, пошли по правильному пути. И мы оба действительно с нетерпением ждем предстоящего [тренировочного] лагеря. Он многого ждет от нашей команды, а это то, чего мы хотим от тренера.

– У каждого тренера есть свои стандарты и то, что не подлежит обсуждению. Есть ли у вас представление о том, чего Бэбкок будет требовать от команды?

– Он уже давно в этой лиге. Он прямо скажет, чего он хочет, как должны управлять командой. Это то, что нам нужно. Нам нужен такой упертый тренер, который будет подталкивать нас на тренировках и играх.

Я с нетерпением жду возможности выйти и начать сезон с ним, и я думаю, что в этом году у нас будет хороший сезон.

– Тебе больше подходят более требовательные тренеры? Ты провел свой лучший сезон, играя под руководством во «Флэймс». Видишь какое-то сходство между ними?

– Я думаю, вижу небольшое. Я не слишком хорошо знаю Бэбкока. Я играл за , еще одного парня, который очень требователен, Саттер такой же, так что я добился успеха под руководством этих тренеров.

Они хотят, чтобы их команды побеждали. Они подталкивают своих парней каждый день и не пускают все на самотек. Это то, что вам нужно от тренера. Будет весело, – сказал нападающий «Коламбуса» Годро.