Годро о Бэбкоке: «Он кажется действительно хорошим чуваком. «Коламбусу» нужен такой упертый тренер, который будет подталкивать нас на тренировках и играх»

Теги Коламбус Боб Хартли Майк Бэбкок Дэррил Саттер НХЛ Джонни Годро Хоккей

Джонни Годро поделился мнением о тренере «Коламбуса» Майке Бэбкоке.

Майк Бэбкок стал тренером клуба 1 июля. Насколько хорошо ты его уже узнал?

– Я немного поговорил с Бэбкоком. Он кажется действительно хорошим чуваком. Мне удалось поболтать с ним примерно от 45 минут до часа, когда я приехал в Коламбус на свадьбу Буна Дженнера.

Мы немного покопались в головах друг друга, пошли по правильному пути. И мы оба действительно с нетерпением ждем предстоящего [тренировочного] лагеря. Он многого ждет от нашей команды, а это то, чего мы хотим от тренера.

– У каждого тренера есть свои стандарты и то, что не подлежит обсуждению. Есть ли у вас представление о том, чего Бэбкок будет требовать от команды?

– Он уже давно в этой лиге. Он прямо скажет, чего он хочет, как должны управлять командой. Это то, что нам нужно. Нам нужен такой упертый тренер, который будет подталкивать нас на тренировках и играх.

Я с нетерпением жду возможности выйти и начать сезон с ним, и я думаю, что в этом году у нас будет хороший сезон.

– Тебе больше подходят более требовательные тренеры? Ты провел свой лучший сезон, играя под руководством Дэррила Саттера во «Флэймс». Видишь какое-то сходство между ними?

– Я думаю, вижу небольшое. Я не слишком хорошо знаю Бэбкока. Я играл за Боба Хартли, еще одного парня, который очень требователен, Саттер такой же, так что я добился успеха под руководством этих тренеров.

Они хотят, чтобы их команды побеждали. Они подталкивают своих парней каждый день и не пускают все на самотек. Это то, что вам нужно от тренера. Будет весело, –  сказал нападающий «Коламбуса» Годро.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mephi027
Единственный в истории хоккейный тренер — член «Тройного золотого клуба».

Чувак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий