Хабибулин почти обменял Мирошниченко из «Авангарда» в «Нефтехимик». Иван не хотел пользоваться опцией перехода в НХЛ (Алексей Шевченко)
Иван Мирошниченко мог быть обменян из «Авангарда» в «Нефтехимик».
«Авангард» сообщил, что Рашид Хабибулин покинул пост ассистента генерального менеджера клуба.
По ходу прошлого сезона Хабибулин занял должность исполняющого обязанности генерального менеджера «Авангарда», сменив Алексея Волкова.
Журналист Алексей Шевченко поделился информацией о том, что функционер практически обменял нападающего Ивана Мирошниченко в «Нефтехимик».
Переговоры дошли до того, что в нижнекамском клубе уже звонили и узнавали, какие заказывать клюшки.
«Но Мирошниченко воспользовался опцией отъезда за океан, хотя не хотел этого делать», – написал Шевченко.
В мае Мирошниченко подписал контракт с «Вашингтоном», расторгнув договор с «Авангардом» по согласию сторон.
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