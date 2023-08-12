Хабибулин почти обменял Мирошниченко из «Авангарда» в «Нефтехимик». Иван не хотел пользоваться опцией перехода в НХЛ (Алексей Шевченко)

Иван Мирошниченко мог быть обменян из «Авангарда» в «Нефтехимик».

« » сообщил, что Рашид Хабибулин покинул пост ассистента генерального менеджера клуба.

По ходу прошлого сезона Хабибулин занял должность исполняющого обязанности генерального менеджера «Авангарда», сменив Алексея Волкова.

Журналист Алексей Шевченко поделился информацией о том, что функционер практически обменял нападающего в « ».

Переговоры дошли до того, что в нижнекамском клубе уже звонили и узнавали, какие заказывать клюшки.

«Но Мирошниченко воспользовался опцией отъезда за океан, хотя не хотел этого делать», – написал Шевченко.

В мае Мирошниченко подписал контракт с « », расторгнув договор с «Авангардом» по согласию сторон.