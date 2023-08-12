Хабибулин почти обменял Мирошниченко из «Авангарда» в «Нефтехимик». Иван не хотел пользоваться опцией перехода в НХЛ (Алексей Шевченко)

Теги Авангард Нефтехимик Вашингтон НХЛ Рашид Хабибулин КХЛ Алексей Шевченко Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко мог быть обменян из «Авангарда» в «Нефтехимик».

«Авангард» сообщил, что Рашид Хабибулин покинул пост ассистента генерального менеджера клуба.

По ходу прошлого сезона Хабибулин занял должность исполняющого обязанности генерального менеджера «Авангарда», сменив Алексея Волкова.

Журналист Алексей Шевченко поделился информацией о том, что функционер практически обменял нападающего Ивана Мирошниченко в «Нефтехимик».

Переговоры дошли до того, что в нижнекамском клубе уже звонили и узнавали, какие заказывать клюшки.

«Но Мирошниченко воспользовался опцией отъезда за океан, хотя не хотел этого делать», – написал Шевченко.

В мае Мирошниченко подписал контракт с «Вашингтоном», расторгнув договор с «Авангардом» по согласию сторон.

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4 комментария

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Strannix
Бред
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Anton Lisin
Ну если пытались обменять на Порядина в апреле, тогда понятно. Есть только вопросы за какие заслуги он в основу попадал, когда тот же Гуляев, который в ВХЛ и МХЛ интереснее смотрелся, но не попадал в заявку КХЛ.
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Андрей Лосев
И зачем надо было менять его ? Сам подтолкнул парня к тому чтобы уехать
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Иван Ерёмин
Этого бредоносца Шевченко теперь всерьёз воспринимать вообще нельзя, Мирошниченко рад как никогда, что уехал, круто провёл молодёжный турнир в Кэпс и имеет все шансы реализовать мечту сыграть в НХЛ уже в этом сезоне.
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