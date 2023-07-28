Коньков о гражданстве РФ для Менелла: «Должна быть реакция от КХЛ. Если такие лазейки остаются, для чего надо было делать ограничения по лимиту?»

Сергей Коньков высказался о получении Бреннаном Менеллом гражданства РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

«Скажу, что в данном случае получение российского паспорта американцем Менеллом никак не противоречит букве закона. Получается, оставили вот такую лазейку.

Я думаю, в первую очередь такие вещи должны рассматривать в руководстве КХЛ. Потому что делаются ограничения по лимиту. А если такие лазейки остаются, то тогда для чего это надо было вообще делать? Потому что все команды пойдут по такому же принципу.

Понятно, что ни один из этих натурализованных игроков никогда в жизни не будет играть за сборную России. Тем более сейчас, в момент изоляции. И если такое, не дай бог, случится, то я думаю, что это вызовет общественный резонанс со стороны болельщиков. Потому что, если таких игроков среднего уровня мы будем ставить в состав национальной сборной, тогда можно закрывать школы хоккея в России.

А так ребята все сделали по букве закона, у них было такое право, они им воспользовались. Но, я думаю, здесь должна быть уже какая-то реакция от КХЛ, что в этом плане можно сделать. Потому что, я думаю, что в течение года такая история может произойти еще неоднократно», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.

Менелл о получении гражданства РФ: «Думаю, еще несколько ребят попробуют это сделать. Новый лимит на легионеров влияет, наверное»

Американец из «Динамо» получил гражданство России, но даже так пока остается иностранцем в КХЛ