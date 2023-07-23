Лишка об НХЛ: «Раньше был фанатом «Филадельфии» и Ягра. Сегодня у меня больше нет любимого клуба, но слежу за многими игроками»

Адам Лишка рассказал, что был фанатом «Филадельфии» и Яромира Ягра.

– Какая шайба, заброшенная тобой, запомнилась тебе больше всего и почему?

– Мои самые запоминающиеся голы – два, которые я забил на чемпионате мира 2019 года, который проходил дома в Словакии. В 19 ​​лет. Это был мой первый чемпионат мира, и мне удалось забить два гола в ворота Канады.

– Есть ли любимая команда и любимые хоккеисты в , за которых ты болеешь?

– Раньше я был фанатом «Филадельфии» и . Сегодня у меня больше нет любимого клуба, но я слежу за многими игроками, стараюсь учиться тому, что у них получается лучше всего.

– Будешь ли ты вторым Гераськиным после его ухода? Манера игры одна!

– Я работаю каждый день, чтобы хорошо провести сезон и помочь команде. Верю в себя и буду счастлив, если мне удастся провести такой сезон, каким был последний у Игоря в нашей команде, – сказал нападающий « ».