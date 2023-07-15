«Ягр мог бы и лучше тренироваться на льду. Но он уделял внимание индивидуальной технической подготовке». Герсонский о работе в «Авангарде»

Бывший тренер «Авангарда» вспомнил, как вел себя Яромир Ягр.

рассказал об отношении нападающего, выступавшего за омский клуб в 2004-2005-м и в 2008-2011-м, к работе на тренировках.

«Когда Ягр пришел в « », он уже был двукратным обладателем Кубка Стэнли и ярчайшей звездой. Такие игроки появляются крайне редко. Но по совместной работе с ним, могу сказать одно – в тренировочных занятиях, которые проходили на льду, Ягр мог бы работать и лучше. Но это, насколько понимаю, связано с тем, что он уделял большое внимание развитию индивидуальной технической подготовки, для чего оставался дополнительно после занятий. Поэтому и не напрягался на полную на тренировках, чтобы потом были силы поработать еще больше.

Другими словами, Ягр брал свое не за счет интенсивности, а за счет объема работы, а потом за счет игр набирал спортивную форму. И это, в принципе, нормально, такой вариант вполне возможен. Могу сказать, что у нас тогда сложилась нормальная, рабочая обстановка. Да, где-то спорили, разговаривали, бывало индивидуально, бывало, проводили собрания. Но это, отмечу еще раз, нормальный рабочий процесс», – сказал Герсонский.

Яромир Ягр: «Если бы я не уехал в Россию, не думаю, что отыграл бы еще 6 лет в НХЛ. Там другая система, я больше тренировался, был в гораздо лучшей форме»