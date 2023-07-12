«Анахайм» заключил трехлетний контракт новичка со 2-м номером драфта НХЛ Карлссоном

Лео Карлссон заключил контракт с «Анахаймом».

Клуб объявил о заключении трехлетнего контракта новичка с 18-летним форвардом. На драфте НХЛ-2023 «утки» выбрали игрока под общим вторым номером.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Эребру» в элитном дивизионе чемпионата Швеции и набрал 25 (10+15) очков в 44 матчах. В 13 играх плей-офф добавил еще 9 (1+8) баллов.

Также Карлссон сыграл за сборную Швеции на МЧМ и ЧМ. На молодежном чемпионате провел 7 игр и набрал 6 (3+3) очков, на взрослом – 8 матчей и 5 (3+2) очков.