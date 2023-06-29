Генменеджер «Анахайма»: «Карлссон обладает потенциалом доминирующего игрока в защите и атаке. Очень интригует его хоккейный IQ и креативность»

Генеральный менеджер «Анахайма» назвал аргументы в пользу выбора Лео Карлссона на драфте НХЛ.

«Дакс» выбрали шведского центрального форварда под вторым номером.

«Думаю, мы очень заинтригованы его хоккейным IQ, его креативностью.

Безусловно, он обладает действительно хорошими габаритами. Вероятно, то, что мне нравится в нем особенно – это его способность показывать двустороннюю игру.

Считаю, что у него есть потенциал быть доминирующим хоккеистом как в обороне, так и в нападении», – сказал генеральный менеджер « » .

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Эребру» в элитном дивизионе чемпионата Швеции и набрал 25 (10+15) очков в 44 матчах. В 13 играх плей-офф добавил еще 9 (1+8) баллов.