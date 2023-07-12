Вратарь ЦСКА Шарыченков привез Кубок Гагарина в детский сад своего сына: «Детишки очень радостные, уже начали немного понимать, что такое хоккей»

Александр Шарыченков показал Кубок Гагарина в детском саду.

Вратарь ЦСКА привез главный трофей в московский детский сад Sun School, где дошкольное образование получает его сын Александр.

В рамках общения состоялась рубрика «Вопрос – ответ», а также небольшой мастер-класс. В конце мероприятия дети получили сладкие подарки и сфотографировались с Кубком.

«Мне кажется, что все прошло прекрасно! Спасибо персоналу и руководству детского садика. Детишки очень радостные, получили подарки. Думаю, уже начали немного понимать, что такое хоккей.

Наотдыхаться и наотмечаться успели уже, в принципе, уже практически на 100% подготовились к новому сезону. Поэтому в путь с боевым настроением!» – сказал Шарыченков.

Фото: телеграм-канал ЦСКА