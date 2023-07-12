Вратарь ЦСКА Шарыченков привез Кубок Гагарина в детский сад своего сына: «Детишки очень радостные, уже начали немного понимать, что такое хоккей»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Александр Шарыченков Хоккей

Александр Шарыченков показал Кубок Гагарина в детском саду.

Вратарь ЦСКА привез главный трофей КХЛ в московский детский сад Sun School, где дошкольное образование получает его сын Александр.

В рамках общения состоялась рубрика «Вопрос – ответ», а также небольшой мастер-класс. В конце мероприятия дети получили сладкие подарки и сфотографировались с Кубком. 

«Мне кажется, что все прошло прекрасно! Спасибо персоналу и руководству детского садика. Детишки очень радостные, получили подарки. Думаю, уже начали немного понимать, что такое хоккей.

Наотдыхаться и наотмечаться успели уже, в принципе, уже практически на 100% подготовились к новому сезону. Поэтому в путь с боевым настроением!» – сказал Шарыченков.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

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1 комментарий

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Ковид 07.10.52
Надо было с роддомов начинать..., чтобы раньше начали понимать хоккей...
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