Семен Дер-Аргучинцев: «У меня остается мечта играть в НХЛ. Надеюсь, через два года у меня получится снова попробовать силы за океаном»

Семен Дер-Аргучинцев все еще мечтает поиграть в НХЛ.

В межсезонье 22-летний нападающий системы «Торонто» вернулся в Россию, подписав контракт с «Трактором».

– «Торонто» сделал вам квалификационное предложение и сохранил права. Согласны, что еще один год в АХЛ не пошел бы на пользу?

– Сложно сказать. Конечно, мне хочется играть за «Торонто». У меня остается мечта играть в НХЛ. Надеюсь, что через два года у меня получится снова попробовать свои силы за океаном. Вряд ли я бы попал в основной состав «Мэйпл Лифс». Поэтому сейчас для меня лучше играть в КХЛ.

– Не было ощущения, что переросли АХЛ?

– Да, вы правильно сказали, скорее всего, еще один год в АХЛ не пошел бы на пользу. Даже если бы в следующем сезоне сыграл за «Торонто» не один матч, а 10-15, то нельзя было бы сказать, что я закрепился в составе. На данном этапе для меня было лучше вернуться в Россию и отыграть два года в хорошей лиге.

– Согласны, что с вашим набором сильных сторон нечего делать в четвертом звене?

– Наверное, не согласен. В «Торонто» все знают, что я очень хотел играть за них даже в четвертом звене. Мне не важна тройка: главное – полностью закрепиться в команде и не спускаться в АХЛ. Хотя, конечно, менеджеры хотят видеть в нижних звеньях более подходящих нападающих, нежели я. А в первых двух тройках «Мэйпл Лифс» есть кому играть, – сказал Дер-Аргучинцев.