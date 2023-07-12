Семен Дер-Аргучинцев считает, что вообще не американизировался за 9 лет за океаном.

В межсезонье 22-летний нападающий вернулся в Россию, подписав контракт с « ».

– Что дали девять лет в Канаде, кроме знания языка?

– Сложно сказать. Я уезжал туда только играть в хоккей. За это время пожил во многих городах. И в маленьких, и в таких больших, как . Как только сезон заканчивался, то сразу летел домой в Москву.

– Насколько успели американизироваться за это время?

– Мне кажется, что на 0%. Россия – моя Родина. Понятно, что в Канаде и Америке привык ко многим вещам. Но, на мой взгляд, я вообще не американизировался.

– Акцент не начал появляться?

– Нет, акцента не было. Но, честно говоря, стало чуть сложнее давать интервью на русском, чем на английском.

– В « » раньше было довольно многих русских. После обмена Абрамова в «Сент-Луис» и отправки Гоголева в ECHL в фарм-клубе стало скучнее?

– Конечно, когда много русских в команде, то это здорово. К нам в конце сезона приехал еще Дмитрий Овчинников. Но в этой регулярке был период, когда в раздевалке вообще не было русских парней, кроме меня.

Из наших ребят был только Самсон [Илья Самсонов] в городе. В этот момент было чуть непривычно, потому что я впервые в карьере оказался без соотечественников в команде, – сказал .