Дер-Аргучинцев о 9 годах за океаном: «Я американизировался на 0%. Россия – моя Родина»

Теги Трактор Торонто НХЛ АХЛ КХЛ Торонто Марлис Спорт-Экспресс Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев считает, что вообще не американизировался за 9 лет за океаном.

В межсезонье 22-летний нападающий вернулся в Россию, подписав контракт с «Трактором». 

– Что дали девять лет в Канаде, кроме знания языка?

– Сложно сказать. Я уезжал туда только играть в хоккей. За это время пожил во многих городах. И в маленьких, и в таких больших, как Торонто. Как только сезон заканчивался, то сразу летел домой в Москву.

– Насколько успели американизироваться за это время?

– Мне кажется, что на 0%. Россия – моя Родина. Понятно, что в Канаде и Америке привык ко многим вещам. Но, на мой взгляд, я вообще не американизировался.

– Акцент не начал появляться?

– Нет, акцента не было. Но, честно говоря, стало чуть сложнее давать интервью на русском, чем на английском.

– В «Марлис» раньше было довольно многих русских. После обмена Абрамова в «Сент-Луис» и отправки Гоголева в ECHL в фарм-клубе стало скучнее?

– Конечно, когда много русских в команде, то это здорово. К нам в конце сезона приехал еще Дмитрий Овчинников. Но в этой регулярке был период, когда в раздевалке вообще не было русских парней, кроме меня.

Из наших ребят был только Самсон [Илья Самсонов] в городе. В этот момент было чуть непривычно, потому что я впервые в карьере оказался без соотечественников в команде, – сказал Дер-Аргучинцев.

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5 комментариев

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Under
на английском давать интервью проще, чем на русском
не американизировался
ок
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Адильхан Абдусаламов
Москва — не Россия
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ Адильхан Абдусаламов
Москва — не Россия
Игрок Челябинского Трактора учтёт это
+2
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Crabstein
Сезон отыграет здесь, и тогда можно поговорить, на 0% американизировался или нет.
0
0
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Дмитрий Травницкий
посмотрим чему он за девять лет за океаном научился. У Торонто конечно трудно пробиться в состав, но игрок в 22 года уже должен как-то себя проявить и обратить на себя внимание ( если конечно он хороший игрок)
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