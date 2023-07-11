«Рейнджерс» подписали 2-летний контракт с К’Андре Миллером с зарплатой 3,87 млн долларов в год
К’Андре Миллер подписал контракт с «Рейнджерс» на 7,744 миллиона долларов.
23-летний защитник, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, продлил соглашение с клубом на два года.
Средняя зарплата хоккеиста составит 3,872 миллиона долларов.
К’Андре Миллер выступает за «Рейнджерс» с 2020 года. Игрок был выбран клубом на драфте НХЛ-2018 в первом раунде под общим 22-м номером.
Защитник набрал 43 (9+34) очка при показателе полезности «плюс 12» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 1 (0+1) балл при полезности «0» в 7 матчах.
В общей сложности в лиге Миллер провел 214 игр и отметился 75 (21+54) баллами.
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