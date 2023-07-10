Спрул продлил контракт с «Куньлунем». Он рекордсмен клуба среди защитников по матчам, очкам и голам
«Куньлунь» и Райан Спрул подписали новый контракт.
30-летний защитник продлил соглашение с китайской командой на один сезон.
Райан Спрул выступает за «Куньлунь» с 2019 года.
В прошлом сезоне хоккеист набрал 11 (4+7) очков в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Спроул является рекордсменом «Куньлуня» среди защитников по количеству сыгранных матчей (184), по набранным очкам и заброшенным шайбам.
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