Щитов о критике в адрес Мичкова: «Значит, был повод. Хоккейная общественность живет сплетнями, и с этим ничего не сделаешь»

Никита Щитов отреагировал на критику личных качеств Матвея Мичкова.

— Понятно, что дыма без огня не бывает. Андрей Николишин раньше то же самое говорил. Значит, был повод. Хоккейная общественность живет сплетнями, и с этим ничего не сделаешь. Хотя хотелось бы, чтобы вокруг игроков было поменьше негативного информационного поля, чтобы у них была хорошая репутация.

Говорить что-то о карьере за границей преждевременно. Когда он уже столкнется с коллективом, будет в той атмосфере, тогда там смогут сказать, какой он человек.

— Вы уже говорили, что характер Мичкова может измениться.

— Жизнь людей учит всему. Тем более Мичков еще молодой. Поэтому говорить что-то преждевременно. Мичкову еще здесь надо показать высокий уровень. Посмотрим, как в новом сезоне он проявит себя в составе СКА.

— Кто-то считает, что Мичкову надо разрывать контракт со и уже сейчас ехать за океан. Вы как думаете?

— У нас есть негласное правило уважения контрактов с НХЛ. И вообще если человек подписывает контракт, но нужно выполнять свои обязательства. Разрывать соглашение будет непорядочно, и это не будет красить игрока, – сказал экс-защитник «Сочи».