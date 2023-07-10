Щитов о критике в адрес Мичкова: «Значит, был повод. Хоккейная общественность живет сплетнями, и с этим ничего не сделаешь»
Никита Щитов отреагировал на критику личных качеств Матвея Мичкова.
— Понятно, что дыма без огня не бывает. Андрей Николишин раньше то же самое говорил. Значит, был повод. Хоккейная общественность живет сплетнями, и с этим ничего не сделаешь. Хотя хотелось бы, чтобы вокруг игроков было поменьше негативного информационного поля, чтобы у них была хорошая репутация.
Говорить что-то о карьере Мичкова за границей преждевременно. Когда он уже столкнется с коллективом, будет в той атмосфере, тогда там смогут сказать, какой он человек.
— Вы уже говорили, что характер Мичкова может измениться.
— Жизнь людей учит всему. Тем более Мичков еще молодой. Поэтому говорить что-то преждевременно. Мичкову еще здесь надо показать высокий уровень. Посмотрим, как в новом сезоне он проявит себя в составе СКА.
— Кто-то считает, что Мичкову надо разрывать контракт со СКА и уже сейчас ехать за океан. Вы как думаете?
— У нас есть негласное правило уважения контрактов с НХЛ. И вообще если человек подписывает контракт, но нужно выполнять свои обязательства. Разрывать соглашение будет непорядочно, и это не будет красить игрока, – сказал экс-защитник «Сочи».
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