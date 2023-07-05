Андрей Коваленко о Мичкове: «В НХЛ закрепишься, только когда сделал себе имя в России. Легионер должен быть на голову выше любого местного хоккеиста»

Теги СКА Филадельфия Андрей Коваленко НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Андрей Коваленко высказался о перспективах Матвея Мичкова в «Филадельфии».

Филадельфия – город с традициями, большой рынок. Но нужно понимать, что там, как и в любом другом клубе НХЛ, легионер должен быть на голову выше любого местного хоккеиста. Говорю не о росте, а о мастерстве.

– Мичков способен так вырасти?

– Пока вокруг Матвея очень много авансов. Это и высокий номер на драфте, и разговоры о его исключительном мастерстве. На мой взгляд, тут очень тонкая ситуация. Если ты не оправдываешь надежд, то все эти разговоры и авансы становятся не преимуществом, а, наоборот, дополнительным грузом. Особенно в плане психологии.

Так в свое время сгорали даже первые номера драфтов. Когда я еще играл в НХЛ, все эти восторженные разговоры помешали талантливому Дэйглу. Его называли новым Лемье и Гретцки, но, подписав первый большой контракт, Дэйгл вообще потерялся.

Еще один пример – другой первый номер, Якупов. Талантливый парень, но в НХЛ, к сожалению, ничего не получилось.

– Когда Мичкову имеет смысл ехать в «Филадельфию»?

– Решать только самому хоккеисту. Но я всегда говорил о том, что в НХЛ ты закрепишься только в том случае, когда сделал себе имя в России и вышел на тот уровень, когда выигрываешь конкуренцию у подавляющего большинства оппонентов, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.

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6 комментариев

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Mikalai Lanets
Сейчас бы говорить про НХЛ и легионеров...
Много ли в Филадельфии местных хоккеистов?
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Haskys
Ответ Mikalai Lanets
Сейчас бы говорить про НХЛ и легионеров... Много ли в Филадельфии местных хоккеистов?
Говорится про местных северо американских хоккеистов) а не воспитанников летчиков😂😂😂
+1
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srdn
Ответ Дмитрий Кутузов
Полным-полно примеров, когда молодой легионер заиграл сходу. Свечников например, 18 лет и сразу провёл полный сезон в Каролине.
А кто еще кроме Свечникова?
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Олег
Золотые слова.....Матай на ус Матвей...
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Дмитрий Кутузов
Полным-полно примеров, когда молодой легионер заиграл сходу. Свечников например, 18 лет и сразу провёл полный сезон в Каролине.
0
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Дмитрий Кутузов
Ахо
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