Уитни о Мичкове: «Игравший с ним парень сказал: «Он кусок дерьма». Тренеры и ветераны пытаются с ним разговаривать, а он отвечает: «Отвали»

Райан Уитни раскритиковал характер Матвея Мичкова.

Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ.

В прошлом сезоне играл за и «Сочи».

«Я вот что слышал. Он ничего и никого не слушает. Тренеры и ветераны пытаются с ним разговаривать, но он просто отвечает им: «Отвали».

Парень, с которым Мичков играл в прошлом сезоне, сказал так: «Как бы я ни старался дать ему шанс, он просто кусок дерьма», – сказал бывший защитник клубов НХЛ Райан Уитни в подкасте Spittin’ Chiclets.