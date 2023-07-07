Уитни о Мичкове: «Игравший с ним парень сказал: «Он кусок дерьма». Тренеры и ветераны пытаются с ним разговаривать, а он отвечает: «Отвали»

Теги СКА Филадельфия Райан Уитни НХЛ КХЛ брань Матвей Мичков Хоккей

Райан Уитни раскритиковал характер Матвея Мичкова.

Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ.

В прошлом сезоне Матвей Мичков играл за СКА и «Сочи».

«Я вот что слышал. Он ничего и никого не слушает. Тренеры и ветераны пытаются с ним разговаривать, но он просто отвечает им: «Отвали».

Парень, с которым Мичков играл в прошлом сезоне, сказал так: «Как бы я ни старался дать ему шанс, он просто кусок дерьма», – сказал бывший защитник клубов НХЛ Райан Уитни в подкасте Spittin’ Chiclets.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ paradose
Это может быть преувеличено, особенно в рамках данного подкаста, но посыл явно неспроста. Надеюсь, что Мичков - не GOAT (в прямом смысле этого слова).
Никаких преувеличений, о нём практически все так отзываются.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Если Мотя сохранит такой настрой, то будет Кабанов 2.0
+20
-11
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
а что же не написали «бывший одноклубник Мичкова»?
Уитни ведь играл за Сочи😁
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
n0xi0uzz
Ответ Ебздрогыч
Если Мотя сохранит такой настрой, то будет Кабанов 2.0
Так он уже. Не заиграет он в НХЛ.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
Ответ n0xi0uzz
Так он уже. Не заиграет он в НХЛ.
да заиграет.
будет неоднозначным, но талантливым, как Лайне какой-нибудь.
может даже стать звездой, но лидером - нет, не будет.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лотерейный Пик
Ответ Ебздрогыч
Если Мотя сохранит такой настрой, то будет Кабанов 2.0
Мичков уже добился большего, что Кабанову и не снилось. По стате в юниорах Мич один из лучших наших игроков в истории, а у Кабана один хороший ЮЧМ и на этом все. У Кабанова за всю карьеру 0!!! очков в КХЛ. Будучи взрослым лбом даже вторую передачку не смог в свою стату записать. А Мич уже набрал 20-ку и, в целом, провел один из лучших сезонов для 18-летнего игрока в Отечественном хоккее. Допускаю ли я, что он как человек ужасен? Да, допускаю. Но при этом считаю, что и талантище он редкий.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paradose
Это может быть преувеличено, особенно в рамках данного подкаста, но посыл явно неспроста. Надеюсь, что Мичков - не GOAT (в прямом смысле этого слова).
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Матыгин
чё за бред?
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Ещё ничего не показал, а разговоров о нем, будто звезда. Облажается 100%.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volk1983.83
Типа Жердев?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaVa
Разве это новость?
Но после драфта было многоголосье, что именно летчикам он подходит.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Венсан Лекавалье
Даже если доедет до Лучшей лиги мира, то закапризничает, получит в свиное рыло от условного Лоутона( Конекны) и уедет в соплях под крыло Майкла Оливера
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вован63
С помощью инфо парень словил звезду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Венсан Лекавалье
Ответ цэсемьэр
да заиграет. будет неоднозначным, но талантливым, как Лайне какой-нибудь. может даже стать звездой, но лидером - нет, не будет.
Дурак лумкою богатеет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий