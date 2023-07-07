Уитни о Мичкове: «Игравший с ним парень сказал: «Он кусок дерьма». Тренеры и ветераны пытаются с ним разговаривать, а он отвечает: «Отвали»
Райан Уитни раскритиковал характер Матвея Мичкова.
Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ.
В прошлом сезоне Матвей Мичков играл за СКА и «Сочи».
«Я вот что слышал. Он ничего и никого не слушает. Тренеры и ветераны пытаются с ним разговаривать, но он просто отвечает им: «Отвали».
Парень, с которым Мичков играл в прошлом сезоне, сказал так: «Как бы я ни старался дать ему шанс, он просто кусок дерьма», – сказал бывший защитник клубов НХЛ Райан Уитни в подкасте Spittin’ Chiclets.
Уитни ведь играл за Сочи😁
будет неоднозначным, но талантливым, как Лайне какой-нибудь.
может даже стать звездой, но лидером - нет, не будет.
Но после драфта было многоголосье, что именно летчикам он подходит.