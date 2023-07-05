Максим Федотов получит 80 млн рублей по 4-летнему контракту со СКА, Илья – 60 млн (Metaratings)

Теги СКА КХЛ деньги Илья Федотов Максим Федотов Хоккей

Максим Федотов получит 80 млн рублей по 4-летнему контракту со СКА, Илья – 60 млн.

Вчера петербургский клуб выменял у «Торпедо» защитника Максима Федотова и нападающего Илью Федотова.

С обоими хоккеистами будут заключены четырехлетние контракты. 

По данным Metaratings, за 4 года действия соглашения Максим Федотов заработает в общей сложности около 80 миллионов рублей (около 20 млн в среднем за год), Илья Федотов – около 60 млн рублей (около 15 млн в среднем за год). 

21-летний Максим в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ за «Торпедо» – это лучший результат среди защитников клуба. Также у него 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.

20-летний Илья выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев он набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах.

2 комментария

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Кеша
Ну все , жизнь удалась .
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sd4fmwrvz8
Вот где все бабульки страны и потолки всякие не почЁм,4 состава собрали и маринуют
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