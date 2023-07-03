Агент Гусева: «Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион. Все будет понятно чуть позже»

Агент Никиты Гусева оценил вероятность продолжения карьеры игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В последних двух сезонах форвард выступал за .

«Ждем ли мы предложения из НХЛ? Я занимаюсь только . Не могу отвечать за НХЛ, но в КХЛ приоритет не поменялся.

Поддерживаем контакты с « » и рассматриваем московский регион. Все будет понятно чуть позже», — сказал .