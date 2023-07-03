Агент Гусева: «Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион. Все будет понятно чуть позже»
Агент Никиты Гусева оценил вероятность продолжения карьеры игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В последних двух сезонах форвард выступал за СКА.
«Ждем ли мы предложения из НХЛ? Я занимаюсь только КХЛ. Не могу отвечать за НХЛ, но в КХЛ приоритет не поменялся.
Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион. Все будет понятно чуть позже», — сказал Юрий Николаев.
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