Агент Гусева: «Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион. Все будет понятно чуть позже»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Динамо Хоккей

Агент Никиты Гусева оценил вероятность продолжения карьеры игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В последних двух сезонах форвард выступал за СКА.

«Ждем ли мы предложения из НХЛ? Я занимаюсь только КХЛ. Не могу отвечать за НХЛ, но в КХЛ приоритет не поменялся.

Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион. Все будет понятно чуть позже», — сказал Юрий Николаев.

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