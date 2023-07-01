Уилер интересен «Далласу». «Виннипег» поместил 36-летнего форварда на драфт отказов

Блэйк Уилер может стать игроком «Далласа».

«Старс» – один из клубов, которые интересуются 36-летним форвардом, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Ранее « » поместил Уилера на драфт отказов с целью выкупа контракта. Сообщалось, что нападающий хочет перейти в клуб Восточной конференции.

В прошлом сезоне в 72 матчах чемпионата НХЛ Уилер набрал 55 (16+39) очков, в 5 играх плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов.