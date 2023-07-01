Уилер интересен «Далласу». «Виннипег» поместил 36-летнего форварда на драфт отказов

Теги возможные переходы Даллас НХЛ Блэйк Уилер Даррен Дрегер Виннипег Хоккей

Блэйк Уилер может стать игроком «Далласа».

«Старс» – один из клубов, которые интересуются 36-летним форвардом, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Ранее «Виннипег» поместил Уилера на драфт отказов с целью выкупа контракта. Сообщалось, что нападающий хочет перейти в клуб Восточной конференции.

В прошлом сезоне в 72 матчах чемпионата НХЛ Уилер набрал 55 (16+39) очков, в 5 играх плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий