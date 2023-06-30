Уилер хочет перейти в клуб Восточной конференции после выкупа контракта в «Виннипеге»

Теги НХЛ Блэйк Уилер Виннипег Хоккей

Блэйк Уилер хочет сменить Западную конференцию на Восточную.

«Виннипег» выкупает контракт 36-летнего нападающего с кэпхитом 8,25 миллиона долларов, после чего нападающий выйдет на рынок свободных агентов.

Мэтт Китор, представитель хоккеиста, дал понять, что Блэйк Уилер предпочитает перейти в клуб Восточной конференции.

В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 Уилер провел 72 матча и набрал 55 (16+39) очков при показателе полезности «плюс 3».

2 комментария

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Febanacci-88
Бостон, он там начинал. На 2-3 млн за 1 год.
Да и после того как обменяли Холла и не стали подписывать Бертуцци, им добротный край будет не лишним. У них и с центрами беда, но там может Дюшена подпишут, за 3-4 млн.
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Misson
Ответ Febanacci-88
Бостон, он там начинал. На 2-3 млн за 1 год. Да и после того как обменяли Холла и не стали подписывать Бертуцци, им добротный край будет не лишним. У них и с центрами беда, но там может Дюшена подпишут, за 3-4 млн.
Бостон сдулся за один месяц? Хотели напоследок кутнуть на все деньги, но не фартануло?
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