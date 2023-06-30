Уилер хочет перейти в клуб Восточной конференции после выкупа контракта в «Виннипеге»

Блэйк Уилер хочет сменить Западную конференцию на Восточную.

« » выкупает контракт 36-летнего нападающего с кэпхитом 8,25 миллиона долларов, после чего нападающий выйдет на рынок свободных агентов.

Мэтт Китор, представитель хоккеиста, дал понять, что предпочитает перейти в клуб Восточной конференции.

В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 Уилер провел 72 матча и набрал 55 (16+39) очков при показателе полезности «плюс 3».