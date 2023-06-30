Дементьев о 4 россиянах в 1-м раунде драфта: «Огромное достижение. На фоне того, что других европейских игроков было по минимуму, это триумф»

Алексей Дементьев подвел итоги драфта НХЛ.

Всего 19 россиян были выбраны на драфте НХЛ-2023. Это худший результат за последние 6 лет.

– Драфт был очень успешным для российских хоккеистов. Четыре игрока в первом раунде – это огромное достижение, при этом выбрали одного чеха и ни одного финна. На фоне того, что других европейских игроков было по минимуму, выбор российских хоккеистов – это, конечно, триумф.

У каждого клуба была своя политика по выбору игроков, там основывались на тех позициях, которые были нужны. Так получилось, что в этом году много россиян выбрала « ». В следующий раз будет по-другому.

– В чем причины интереса к российским вратарям?

– Те российские вратари, которые на сегодняшний день играют в НХЛ, доказали свою состоятельность и успешность. Поэтому практически каждый клуб хочет видеть голкиперов из нашей страны. Клубы задрафтовали очень хороших вратарей, но в России есть не менее талантливые и перспективные ребята, – сказал хоккейный эксперт и агент.

Игроки из Финляндии не были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз за 3 года. Клубы взяли 12 канадцев, 6 шведов, 6 американцев, 4 россиян, 2 словаков, австрийца и чеха