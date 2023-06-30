Дементьев о 4 россиянах в 1-м раунде драфта: «Огромное достижение. На фоне того, что других европейских игроков было по минимуму, это триумф»

Теги Каролина НХЛ драфт НХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев подвел итоги драфта НХЛ.

Всего 19 россиян были выбраны на драфте НХЛ-2023. Это худший результат за последние 6 лет.

– Драфт был очень успешным для российских хоккеистов. Четыре игрока в первом раунде – это огромное достижение, при этом выбрали одного чеха и ни одного финна. На фоне того, что других европейских игроков было по минимуму, выбор российских хоккеистов – это, конечно, триумф.

У каждого клуба была своя политика по выбору игроков, там основывались на тех позициях, которые были нужны. Так получилось, что в этом году много россиян выбрала «Каролина». В следующий раз будет по-другому.

– В чем причины интереса к российским вратарям?

– Те российские вратари, которые на сегодняшний день играют в НХЛ, доказали свою состоятельность и успешность. Поэтому практически каждый клуб хочет видеть голкиперов из нашей страны. Клубы задрафтовали очень хороших вратарей, но в России есть не менее талантливые и перспективные ребята, – сказал хоккейный эксперт и агент.

Игроки из Финляндии не были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ во 2-й раз за 3 года. Клубы взяли 12 канадцев, 6 шведов, 6 американцев, 4 россиян, 2 словаков, австрийца и чеха

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1 комментарий

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nightingale46
классический мем, но только в лице шведов .. ну да, ну да ..
хорошо, что российская школа еще дает талантов, учитывая с каким трудностями сталкивается талантливый парнишка без особо бабла у родителей
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