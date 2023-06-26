Экс-форвард СКА Рычагов о Ротенберге: «Роман Борисович собрал очень хорошую команду. Армейцы стараются играть в мощный, атакующий, советский хоккей»

Теги СКА КХЛ Андрей Рычагов Роман Ротенберг чемпионат Франции Хоккей

Бывший нападающий СКА Андрей Рычагов высказался о работе Романа Ротенберга.

«Роману Борисовичу удалось собрать очень хорошую команду. В минувшем сезоне чуть-чуть не хватило до выхода в финал. С ЦСКА была абсолютно равная серия, но СКА немного не повезло.

Вообще, мне нравится тот хоккей, который демонстрирует СКА под руководством Ротенберга. Своей энергетикой Роман Борисович заводит команду, армейцы стараются играть в мощный, атакующий, советский хоккей. Ребята взрослеют, набираются опыта, уверен, что в предстоящем сезоне СКА выступит еще лучше. Мне бы хотелось, чтобы моя родная команда выиграла Кубок Гагарина. 

Работа в сборной поможет ли Ротенбергу на клубном уровне? Безусловно. Для молодого тренера работа со сборной принесет свои плоды. Одно дело работать в клубе, другое – в сборной, где собраны сильнейшие игроки из разных команд КХЛ.

Задумывался ли я о своем будущем? Скажу честно: такого огромного желания стать обязательно тренером у меня нет. Посмотрим, как все сложится. Пока я действующий игрок, хотя при этом открыт для предложений. Хотелось бы в будущем поработать в родном городе, помогать в развитии питерского хоккея», – сказал игрок «Ниццы». 

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3 комментария

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Дэннис Молинарев
Новый фаворит конкурса - кто глубже лизнет?
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Oleg Olegov
Что за советский хоккей такой? В Челябинске и Москве даже катались по разному, без единого стандарта по стране. Да даже в самой Москве Динамо и ЦСКА играли в разный хоккей. Даже сборная играла по разному, развивая игру от поколения к поколению. Что за стандарт такой Советский хоккей, что за красная такая машина, про которую столько говорят в секте ротенберга?
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al
да-да
именно СКА советских времён мы теперь и получили
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