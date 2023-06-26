Экс-форвард СКА Рычагов о Ротенберге: «Роман Борисович собрал очень хорошую команду. Армейцы стараются играть в мощный, атакующий, советский хоккей»

Бывший нападающий СКА Андрей Рычагов высказался о работе Романа Ротенберга.

«Роману Борисовичу удалось собрать очень хорошую команду. В минувшем сезоне чуть-чуть не хватило до выхода в финал. С ЦСКА была абсолютно равная серия, но СКА немного не повезло.

Вообще, мне нравится тот хоккей, который демонстрирует СКА под руководством . Своей энергетикой Роман Борисович заводит команду, армейцы стараются играть в мощный, атакующий, советский хоккей. Ребята взрослеют, набираются опыта, уверен, что в предстоящем сезоне СКА выступит еще лучше. Мне бы хотелось, чтобы моя родная команда выиграла Кубок Гагарина.

Работа в сборной поможет ли Ротенбергу на клубном уровне? Безусловно. Для молодого тренера работа со сборной принесет свои плоды. Одно дело работать в клубе, другое – в сборной, где собраны сильнейшие игроки из разных команд .

Задумывался ли я о своем будущем? Скажу честно: такого огромного желания стать обязательно тренером у меня нет. Посмотрим, как все сложится. Пока я действующий игрок, хотя при этом открыт для предложений. Хотелось бы в будущем поработать в родном городе, помогать в развитии питерского хоккея», – сказал игрок «Ниццы».