Каменский о «Донбассе»: «Есть регламент, чтобы попасть в КХЛ, нужно выполнить все условия. Мы пойдем навстречу, будем помогать»

Теги Валерий Каменский КХЛ Донбасс Хоккей

Валерий Каменский высказался о возможном возвращении «Донбасса» в КХЛ.

«Необходимо ли клубу будет выполнять ряд условий для возвращения в КХЛ? Естественно, есть регламент, чтобы попасть в КХЛ, нужно выполнить все условия.

Но, естественно, мы пойдем навстречу, КХЛ будет [идти] навстречу, будем помогать всячески. Но мы с удовольствием примем. Тем более, они уже были у нас.

Получается ли так, что «Донбасс» не сможет вернуться в КХЛ, пока там идут военные действия? Ну, естественно, как говорится, безопасность людей – это самое главное. Но в целом такая возможность в будущем рассматривается. Это хоккейный город», – заявил олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ.

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5 комментариев

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Амфитрион
Ой, Валерий, ну какой там регламент, не смешите. Будет команда, и регламент скорректируют, и условия все сами выполнят.
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Дина Мусина
А может быть вернёте в Лигу свои клубы которые вы исключили из КХЛ Югру, Кузню а не Донбасс ! Для своих никаких уступок и пощады а для чужих пожалуйста и так что в спорте что внутренней политике
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RusselAlexAbrams
Ничего не имею против ХК Донбасс … наоборот даже симпатизировал им когда были в КХЛ, да и народ в Донецке хоккей любит, трибуны были заполнены + Ахметов до событий о ехал начать строить ледовую арену новую, НО… зачем просто сотрясать сейчас воздух то ? Там идут боевые действия. До какого либо логического завершения всего этого - очень далеко.
Не лучше ли было бы КХЛ обратить внимание , помочь например Пензе, Ижевску, Саратову, Кузне, Твери, Красноярску, Тюмени ? Вот где хоккейные города, вот где история хоккейная то. И сначала эти центры вывести в КХЛ, в потом уже и о Донбассе подумать , когда там в н закончится … цыплят то по осени считают
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Sobachkin
Как сверху придадут, так и будет
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Александр Романов
Какой Донбасс?
Во первых за чей счёт банкет ?
Во вторых Донецк находится в зоне поражения артиллерии и тем более ракет , а так же дронов , так что как минимум в первую очередь надо думать о безопасности
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