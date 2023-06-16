Каменский о «Донбассе»: «Есть регламент, чтобы попасть в КХЛ, нужно выполнить все условия. Мы пойдем навстречу, будем помогать»
Валерий Каменский высказался о возможном возвращении «Донбасса» в КХЛ.
«Необходимо ли клубу будет выполнять ряд условий для возвращения в КХЛ? Естественно, есть регламент, чтобы попасть в КХЛ, нужно выполнить все условия.
Но, естественно, мы пойдем навстречу, КХЛ будет [идти] навстречу, будем помогать всячески. Но мы с удовольствием примем. Тем более, они уже были у нас.
Получается ли так, что «Донбасс» не сможет вернуться в КХЛ, пока там идут военные действия? Ну, естественно, как говорится, безопасность людей – это самое главное. Но в целом такая возможность в будущем рассматривается. Это хоккейный город», – заявил олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ.
Не лучше ли было бы КХЛ обратить внимание , помочь например Пензе, Ижевску, Саратову, Кузне, Твери, Красноярску, Тюмени ? Вот где хоккейные города, вот где история хоккейная то. И сначала эти центры вывести в КХЛ, в потом уже и о Донбассе подумать , когда там в н закончится … цыплят то по осени считают
Во первых за чей счёт банкет ?
Во вторых Донецк находится в зоне поражения артиллерии и тем более ракет , а так же дронов , так что как минимум в первую очередь надо думать о безопасности