Владимир Плющев: «Возвращение донецкого хоккея в Россию – очень хорошая новость. Теперь это наша территория, там живут граждане РФ»

Теги Владимир Плющев КХЛ Донбасс Политика Хоккей

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении «Донбасса» в российский хоккей.

Ранее Врио главы ДНР Денис Пушилин допустил возвращение донецкого клуба в российские соревнования.

«Возвращение донецкого хоккея обратно в Россию – это очень хорошая новость. Теперь это территория нашего государства, там живут граждане РФ. И то, что глава республики изъявил желание присоединиться к нашему спорту, – это прекрасно.

Другой вопрос, насколько хоккейный клуб «Донбасс» технически готов к участию в наших хоккейных лигах. На основании этого будет приниматься решение о его вступлении», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
До хоккея ли Донбассу, идëт война, каждый день обстрелы, гибнут люди.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
karpinelli
По-моему, преждевременное решение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий