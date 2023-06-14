Владимир Плющев: «Возвращение донецкого хоккея в Россию – очень хорошая новость. Теперь это наша территория, там живут граждане РФ»

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении «Донбасса» в российский хоккей.

Ранее Врио главы ДНР Денис Пушилин допустил возвращение донецкого клуба в российские соревнования.

«Возвращение донецкого хоккея обратно в Россию – это очень хорошая новость. Теперь это территория нашего государства, там живут граждане РФ. И то, что глава республики изъявил желание присоединиться к нашему спорту, – это прекрасно.

Другой вопрос, насколько хоккейный клуб « » технически готов к участию в наших хоккейных лигах. На основании этого будет приниматься решение о его вступлении», – сказал бывший главный тренер сборной России.