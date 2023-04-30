Хеллибак заявил, что не хочет быть частью команды в перестройке. Контракт вратаря «Виннипега» истекает через сезон

Коннор Хеллибак заявил, что не готов играть в команде, находящейся в стадии перестройки.

« » проиграл «Вегасу» со счетом 1-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

Действующий контракт 29-летнего с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

«Я не заинтересован в перестройке. От пяти матчей в плей-офф я получил больше удовольствия, чем от всего сезона.

Это высшая ступень, к который нужно стремиться. Это не повторить нигде, кроме как в плей-офф.

Моя основная задача – выиграть Кубок Стэнли. У меня начинает заканчиваться время», – заявил голкипер «Виннипега».

Хеллибак провел 64 матча в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.