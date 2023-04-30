Хеллибак заявил, что не хочет быть частью команды в перестройке. Контракт вратаря «Виннипега» истекает через сезон

Теги НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

Коннор Хеллибак заявил, что не готов играть в команде, находящейся в стадии перестройки.

«Виннипег» проиграл «Вегасу» со счетом 1-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

Действующий контракт 29-летнего Коннора Хеллибака с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

«Я не заинтересован в перестройке. От пяти матчей в плей-офф я получил больше удовольствия, чем от всего сезона.

Это высшая ступень, к который нужно стремиться. Это не повторить нигде, кроме как в плей-офф.

Моя основная задача – выиграть Кубок Стэнли. У меня начинает заканчиваться время», – заявил голкипер «Виннипега».

Хеллибак провел 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

19 комментариев

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Дмитрий Нехорошков
Ответ Vsky
А что Хеллибак топовый кипер? Вроде считал его середняком, у него были неплохие сезоны, но он не Кори Прайс или Василевский.
В топ-4 сезона по победам и проценту отбитых. В концовке выходил в старте где-то 13 матчей подряд, в т.ч. в бэк-ту-бэках, пока Джетс не гарантировали себе ПО. Везина, в конце концов. Однозначно в топе Лиги.
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*MVP*
очень крутой вратарь в самом прайме, будет битва за него
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Кавабунга Шреддоголовый
Эдмонтону точно необходим топовый вратарь. Только вот защита в целом там такая, что одним Хеллибаком там не решишь вопрос
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ale10
В Питт
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Donbass
Тех у кого нет желания играть за Виннипег - нечего там держать.
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гермес 1989
С удовольствием махнем на Кюмпера)
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Михаил Майоров
В Баффало. Или Эдмонтон. Или Торонто
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йозе марино
в нью джерси и за кубком
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The world champion 1998
Эдмонтон, не спать!
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Марсель Объелся
Каролине бы очень пригодился
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Stas_M
Очень крутой вратарь. В нем могут быть не заинтересованы только команды у которых уже есть вратари на больших контрактах. Но, в тоже время запросит под 10 млн, а вратарю давать такой контракт вряд ли стоит
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Сергей Галынский
В ЛА
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Gantz
Ответ Михаил Майоров
В Баффало. Или Эдмонтон. Или Торонто
Так у Торонто же есть "Тридцать раз сука говорил!", ну вы поняли
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EdgarDavids_13
Ответ Vsky
А что Хеллибак топовый кипер? Вроде считал его середняком, у него были неплохие сезоны, но он не Кори Прайс или Василевский.
Ну вполне ТОП👈
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Vinnipukh Vinni
Ответ Поговорим о разном
Во какой "выпад" от профессионального игрока НХЛ!!! Это с зарплатой "не хилой" - "Я не заинтересован в перестройке. От пяти матчей в плей-офф я получил больше удовольствия, чем от всего сезона.". А если попадёт в команду далеко от плей-офф - будет большое удовольствие????
Скорее всего, у него запрет на обмены и он сам укажет клубу, куда его менять. Либо ещё проще - отыграет сезон и выберет команду в качестве свободного агента. Инициатива в его руках.
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37old
Ответ Stas_M
Очень крутой вратарь. В нем могут быть не заинтересованы только команды у которых уже есть вратари на больших контрактах. Но, в тоже время запросит под 10 млн, а вратарю давать такой контракт вряд ли стоит
От срока зависит. В следующий дедлайн будет жирным лотом для контендера с проблемным вратарем. А вот потом...31 год, на 7 лет или после обмена на 8. Даже 2кратный обладатель Везины может оказаться котом в мешке.
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