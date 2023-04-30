Хеллибак заявил, что не хочет быть частью команды в перестройке. Контракт вратаря «Виннипега» истекает через сезон
Коннор Хеллибак заявил, что не готов играть в команде, находящейся в стадии перестройки.
«Виннипег» проиграл «Вегасу» со счетом 1-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.
Действующий контракт 29-летнего Коннора Хеллибака с зарплатой 6,166 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.
«Я не заинтересован в перестройке. От пяти матчей в плей-офф я получил больше удовольствия, чем от всего сезона.
Это высшая ступень, к который нужно стремиться. Это не повторить нигде, кроме как в плей-офф.
Моя основная задача – выиграть Кубок Стэнли. У меня начинает заканчиваться время», – заявил голкипер «Виннипега».
Хеллибак провел 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.
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