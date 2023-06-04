Андрей Кареев: «В Финляндии у меня был качественный тренировочный процесс, много игрового времени. Это способствовало развитию»

Андрей Кареев отметил, что в Финляндии у него был качественный тренировочный процесс.

Вратарь, перешедший из «Салавата» в «Спартак» 4 мая, ранее играл за финский «ТПС».

– В прошлом сезоне ты принял участие в звезд КХЛ – что запомнилось из того праздника в Челябинске? Может, успел там познакомиться и со своими новыми одноклубниками – Егором Савиковым, Павлом Порядиным и коллегой по вратарской бригаде ?

– Для меня это был первый подобный опыт – с радостью откликнулся на этот вызов, сыграть в Матче звезд. Обстановка праздника, дружелюбная атмосфера, выступления артистов, различные конкурсы – только позитив.

Не скажу, что успел пообщаться со всеми участниками – но, например, с Пашей Порядиным мы уже были знакомы по игре за «Нефтехимик». И Патрика Рыбара я немного знаю: играл против него в Финляндии – я за « », а он за «Кярпят», можно будет напомнить!

– Твоему вызову на Матч звезд предшествовала серия из трех сухих матчей подряд, против «Трактора», «Автомобилиста» и «Авангарда». Чем можно объяснить это достижение – ты набрал отличную форму за время выступлений в Финляндии? Какие цели и задачи ты ставишь перед собой на грядущий сезон в «Спартаке»?

– В Финляндии у меня был большой и качественный тренировочный процесс, а также я получил много игрового времени – конечно, это способствовало моему развитию.

Возможно, и финский опыт помог случиться той сухой серии в октябре, но главное – я придерживался своей игры, все партнеры по команде отлично мне помогали и это все общий результат.

Моя задача сейчас – помочь «Спартаку» выигрывать матчи, сделать все возможное от себя для достижения этой цели, – сказал вратарь «Спартака» Андрей Кареев.