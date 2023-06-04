Андрей Кареев: «В Финляндии у меня был качественный тренировочный процесс, много игрового времени. Это способствовало развитию»

Теги Спартак чемпионат Финляндии КХЛ Матч звезд КХЛ ТПС Андрей Кареев Павел Порядин Патрик Рыбар Хоккей

Андрей Кареев отметил, что в Финляндии у него был качественный тренировочный процесс.

Вратарь, перешедший из «Салавата» в «Спартак» 4 мая, ранее играл за финский «ТПС».

– В прошлом сезоне ты принял участие в Матче звезд КХЛ – что запомнилось из того праздника в Челябинске? Может, успел там познакомиться и со своими новыми одноклубниками – Егором Савиковым, Павлом Порядиным и коллегой по вратарской бригаде Патриком Рыбаром?

– Для меня это был первый подобный опыт – с радостью откликнулся на этот вызов, сыграть в Матче звезд. Обстановка праздника, дружелюбная атмосфера, выступления артистов, различные конкурсы – только позитив.

Не скажу, что успел пообщаться со всеми участниками – но, например, с Пашей Порядиным мы уже были знакомы по игре за «Нефтехимик». И Патрика Рыбара я немного знаю: играл против него в Финляндии – я за «ТПС», а он за «Кярпят», можно будет напомнить!

– Твоему вызову на Матч звезд КХЛ предшествовала серия из трех сухих матчей подряд, против «Трактора», «Автомобилиста» и «Авангарда». Чем можно объяснить это достижение – ты набрал отличную форму за время выступлений в Финляндии? Какие цели и задачи ты ставишь перед собой на грядущий сезон в «Спартаке»?

– В Финляндии у меня был большой и качественный тренировочный процесс, а также я получил много игрового времени – конечно, это способствовало моему развитию.

Возможно, и финский опыт помог случиться той сухой серии в октябре, но главное – я придерживался своей игры, все партнеры по команде отлично мне помогали и это все общий результат.

Моя задача сейчас – помочь «Спартаку» выигрывать матчи, сделать все возможное от себя для достижения этой цели, – сказал вратарь «Спартака» Андрей Кареев.

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