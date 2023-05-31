Третьяк о турнире в Москве: «Будем приглашать сборную Китая. Ведем переговоры»
Владислав Третьяк рассказал о переговорах со сборной Китая по участию в турнире в Москве.
– В мае сборная России провела серию матчей с белорусами, однажды сыграла со сборной Казахстана. Возможно ли расширить эту географию в декабре на домашнем турнире в Москве?
– Еще может быть Китай. Мы ведем переговоры.
А почему нет? Если они готовы, мы хотим, чтобы они тоже подключились.
– «Куньлунь» как сборную Китая выставят на турнир в декабре?
– Мы будем приглашать сборную Китая. А согласятся или нет – посмотрим, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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