Третьяк о турнире в Москве: «Будем приглашать сборную Китая. Ведем переговоры»

Владислав Третьяк рассказал о переговорах со сборной Китая по участию в турнире в Москве.

– В мае сборная России провела серию матчей с белорусами, однажды сыграла со сборной Казахстана. Возможно ли расширить эту географию в декабре на домашнем турнире в Москве?

– Еще может быть Китай. Мы ведем переговоры.

А почему нет? Если они готовы, мы хотим, чтобы они тоже подключились.

– «Куньлунь» как сборную Китая выставят на турнир в декабре?

– Мы будем приглашать сборную Китая. А согласятся или нет – посмотрим, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.