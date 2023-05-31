Третьяк о турнире в Москве: «Будем приглашать сборную Китая. Ведем переговоры»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ Сборная Китая по хоккею Матч ТВ Куньлунь Ред Стар сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о переговорах со сборной Китая по участию в турнире в Москве.

– В мае сборная России провела серию матчей с белорусами, однажды сыграла со сборной Казахстана. Возможно ли расширить эту географию в декабре на домашнем турнире в Москве?

– Еще может быть Китай. Мы ведем переговоры.

А почему нет? Если они готовы, мы хотим, чтобы они тоже подключились.

– «Куньлунь» как сборную Китая выставят на турнир в декабре?

– Мы будем приглашать сборную Китая. А согласятся или нет – посмотрим, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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16 комментариев

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Bashibuzuck
Это прорыв😁
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2hsjck49rf
Тайланд еще можно
+4
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Rudenzik
Нет, я лучше посмотрю Россия (Белые) - Россия (Красные) , чем на это
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Oleg Olegov
Ну если Джеки Чан будет играть, то можно глянуть
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Enich
Так она же в Мытищах живет и играет:)
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5msq2v5hk6
КНДР еще можно
с Ким Чен Инымом в первой тройке
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kama2014
Вот что даст России игра с Китаем?
По всем фронтам Страна деградирует.
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Wayne Gretzky 99
Вот это реально Суперсерия! А не вот это вот все!
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Серёжа Новиков
Дожили.
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Олег
Вот это уровень. Браво 👏👏👏...
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DimaNN
Еще можно сборную Индии подключить)) для чего вообще этот турнир нужен? ЕХТ то, по сути, не особо нужен был. Только ломать календарь КХЛ паузами под него приходилось.. А сейчас, так совсем пропал смысл.
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цэсемьэр
проводите тогда турнир в формате 3х5, хоть какая-то интрига появится😁
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dmitry.tchidakin
Россия, Китай, КНДР, Филиппины - турнир четырёх. Главный тренер Рома Ротенберг. Красная машина в финале вырывает победу у Китая в овертайме. Третьяк ликует. Это то, о чём мы мечтали
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Beloded2007
Шаолиньский хоккей
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Alexander Prokofyev
Ответ kama2014
Вот что даст России игра с Китаем? По всем фронтам Страна деградирует.
А что дала многим ведущим командам игра на прошедшем ЧМ, например, с Венгрией?
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maxhonda
Ответ 5msq2v5hk6
КНДР еще можно с Ким Чен Инымом в первой тройке
Ага, против нашего суперснайпера
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