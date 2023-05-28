«Питтсбург» готов назначить Дубаса генменеджером и ждет его решения. При отказе фаворитом может стать Дарш из «Тампы» (Эллиотт Фридман)

Теги возможные переходы Питтсбург Торонто Тампа-Бэй НХЛ Матье Дарш Эллиотт Фридман Кайл Дубас Хоккей

«Питтсбург» готов назначить Кайла Дубаса генменеджером, если он этого захочет.

Ранее 37-летний менеджер заявлял, что не готов работать в другом клубе в том случае, если уйдет из «Торонто».

Канадский клуб в итоге отказался подписывать с ним новый контракт и дал «Питтсбургу» разрешение на переговоры. 

Сообщалось, что Дубас уже приехал в Питтсбург и встретился с капитаном «Пингвинс» Сидни Кросби. 

«Питтсбург» готов решить вопрос с назначением Дубаса после выходных. Им нужно узнать его решение. Полагаю, что некоторые представители Fenway Sports Group (холдинга, владеющего «Питтсбургом» – прим. Sports.ru) сейчас находятся в Монако на Гран-при «Формулы 1». 

Когда они вернутся, все может решиться. Если это будет не Дубас, то Матье Дарш (ассистент генменеджера «Тампы» – прим. Sports.ru) может быть одним из главных кандидатов. 

Я думаю, что Дубас получит эту работу, если сам захочет. На данный момент он еще не определился», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

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10 комментариев

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Суворов Антон
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Ответ e1ther - e1ther
Дк Питтсбург сам себе в ногу стреляет,минус один, на коротком)
Не сказал бы..

Дубас молодой_переспективный_амбициозный..

Причем опыт в такой франшизе как Торонто, под жутким давлением прессы и фанатья - бесценный набрал..

Я думаю Питтсбург с ним станет сильнее..
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Славный_малый
Было бы замечательно
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Сергей Югай
Да конечно согласится… цену себе набивает…. Куда он денется … сам наверно сидит от счастья прыгает …
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e1ther - e1ther
Бубз одобрил))
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MESSIya
Там вроде всего трое остались в финальном пуле. Дубас, дарш и Чайка.
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Garikus89
Ну посмотрим, чего стоят слова Дубаса)
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Суворов Антон
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ e1ther - e1ther
Бубз одобрил))
Саня.. Вы там на галерке менять что-то собираетесь.. Или здравствуй 14-16 место в этом сезоне..
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Не сказал бы.. Дубас молодой_переспективный_амбициозный.. Причем опыт в такой франшизе как Торонто, под жутким давлением прессы и фанатья - бесценный набрал.. Я думаю Питтсбург с ним станет сильнее..
Ну понятно,это не Торонтайка болото с их звёздами,просто Дубаса задавили)
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Сергей Югай
Ответ Garikus89
Ну посмотрим, чего стоят слова Дубаса)
Побежит , теряя тапочки …
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