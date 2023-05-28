«Питтсбург» готов назначить Дубаса генменеджером и ждет его решения. При отказе фаворитом может стать Дарш из «Тампы» (Эллиотт Фридман)
«Питтсбург» готов назначить Кайла Дубаса генменеджером, если он этого захочет.
Ранее 37-летний менеджер заявлял, что не готов работать в другом клубе в том случае, если уйдет из «Торонто».
Канадский клуб в итоге отказался подписывать с ним новый контракт и дал «Питтсбургу» разрешение на переговоры.
Сообщалось, что Дубас уже приехал в Питтсбург и встретился с капитаном «Пингвинс» Сидни Кросби.
«Питтсбург» готов решить вопрос с назначением Дубаса после выходных. Им нужно узнать его решение. Полагаю, что некоторые представители Fenway Sports Group (холдинга, владеющего «Питтсбургом» – прим. Sports.ru) сейчас находятся в Монако на Гран-при «Формулы 1».
Когда они вернутся, все может решиться. Если это будет не Дубас, то Матье Дарш (ассистент генменеджера «Тампы» – прим. Sports.ru) может быть одним из главных кандидатов.
Я думаю, что Дубас получит эту работу, если сам захочет. На данный момент он еще не определился», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Дубас молодой_переспективный_амбициозный..
Причем опыт в такой франшизе как Торонто, под жутким давлением прессы и фанатья - бесценный набрал..
Я думаю Питтсбург с ним станет сильнее..