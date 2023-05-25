Дубас встретился с Кросби в Питтсбурге (DK Pittsburgh Sports)
Кайл Дубас встретился с Сидни Кросби в Питтсбурге.
Дубас встретился с капитаном «Питтсбурга» на тренировочной арене клуба во вторник, сообщает The Hockey News со ссылкой на DK Pittsburgh Sports.
Ранее стало известно, что «Пингвинс» обратились к «Торонто» с просьбой о разрешении на переговоры с генеральным менеджером Дубасом. В итоге разрешение было получено.
«Мэйпл Лифс» ранее отказались продлевать контракт с Дубасом, занимавшим пост генменеджера клуба с 2018 года.
Отметим, что ранее 37-летний функционер говорил, что не будет работать генменеджером в других клубах в следующем сезоне, если уйдет из «Торонто».
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