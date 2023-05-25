Дубас встретился с Кросби в Питтсбурге (DK Pittsburgh Sports)

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас встретился с Сидни Кросби в Питтсбурге.

Дубас встретился с капитаном «Питтсбурга» на тренировочной арене клуба во вторник, сообщает The Hockey News со ссылкой на DK Pittsburgh Sports.

Ранее стало известно, что «Пингвинс» обратились к «Торонто» с просьбой о разрешении на переговоры с генеральным менеджером Дубасом. В итоге разрешение было получено.

«Мэйпл Лифс» ранее отказались продлевать контракт с Дубасом, занимавшим пост генменеджера клуба с 2018 года.

Отметим, что ранее 37-летний функционер говорил, что не будет работать генменеджером в других клубах в следующем сезоне, если уйдет из «Торонто».

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5 комментариев

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Serge Vendino
Сид выбирает генмена)
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Юрий Богданов
обмен на Тавареса обсуждали
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Roo91
Дубас на самом деле хорошо работал в Торонто, идти в нынешний Питтсбург плохая идея, угробит себе карьеру.
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GSA1214
Раскумарились)))
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MESSIya
Вчера в Питтсбургских СМИ, писали, что даже Талски выбыл уже из гонки. И что фаворитом считался Чайка, пока не появился Дубас. Видимо кто-то из них и станет ГМ
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