Дубас встретился с Кросби в Питтсбурге (DK Pittsburgh Sports)

Кайл Дубас встретился с Сидни Кросби в Питтсбурге.

Дубас встретился с капитаном « » на тренировочной арене клуба во вторник, сообщает The Hockey News со ссылкой на DK Pittsburgh Sports.

Ранее стало известно, что «Пингвинс» обратились к «Торонто» с просьбой о разрешении на переговоры с генеральным менеджером . В итоге разрешение было получено.

«Мэйпл Лифс» ранее отказались продлевать контракт с Дубасом, занимавшим пост генменеджера клуба с 2018 года.

Отметим, что ранее 37-летний функционер говорил, что не будет работать генменеджером в других клубах в следующем сезоне, если уйдет из «Торонто».