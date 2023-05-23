Крикунов о ЧМ-2023: «Россиянам можно болеть за американцев или канадцев. За тех, кто у себя не запрещает играть нашим хоккеистам»

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Владимир Крикунов считает, что россиянам можно болеть за США или Канаду на ЧМ по хоккею.

«Чемпионат мира я особо не смотрю, но я там был на двух матчах. Я когда-то работал со сборной Казахстана, а сейчас приезжал смотреть две их игры. Мне было интересно. Запретили же российских и иностранных игроков, поэтому они поехали своими ребятами. 

Чемпионат мира не очень интересен, потому что там все понятно: канадцы, американцы, шведы, финны. Ну, вот Латвия пробивается в плей-офф. Но наших и белорусов нет, поэтому пристально не смотрю.

Я даже не знаю, за кого болеть российским болельщикам. Может быть, за американцев или канадцев. В общем, за тех, кто у себя не запрещает играть российским хоккеистам. А еще простым болельщикам можно болеть за красивый хоккей», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

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16 комментариев

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Stucker
Спасибо, что разрешил, дядя.
+9
-1
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e1ther - e1ther
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
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Мало того что политику смешали со спортом,ещё и накидывают,надо не надо,а можно просто за хоккей?
+6
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+6
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Kuznechkin
Спасибо, что разрешил. Патриот)
+5
-1
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Евгений Мешков
болеть можно за кого угодно. если вам уж так важна политическая окраска - народы Европы и Северной Америке нам не враги. а хоккеисты - часть этих народов. хоть венгры, хоть канадцы, хоть финны.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
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muslim95
Можно за Канаду?
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Dmitry Korzh
За диверсионные вылазки в конечном счёте ответственны США, ЕС и Британия — Медведев)
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Ковид 07.10.52
Заепатриотизнел гражданин...так можно за казахстких друзей или венгров, которые осудили сво, но санкции не все поддерживают....Надо с ним провести политбеседу...а то так и в иноагенты попадет...
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Алексей Зуев
А там кого смотреть то? 25-е составы сборных? Нафиг этот ЧМ никому не нужен.
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Sergejs Fedotovs
То есть, за те страны, которые открыто снабжают Украину оружием, главное, чтобы против спортсменов не выступали? Очередной случай, когда если промолчать, умнее будешь выглядеть
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Maxim Shumov
А самые преданные наши патриоты из телевизора даже недвижку там покупают и отправляют туда детей учиться 🤭
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PolarBear
Ответ Кеша
Колхоз дело добровольное - кому за кого болеть . Я за Усть-Каменогорскую школу .
это на предвариловке, а потом
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ e1ther - e1ther
Мало того что политику смешали со спортом,ещё и накидывают,надо не надо,а можно просто за хоккей?
я вот на этом ЧМ просто за хоккей. не самый качественный, но все же лучше, чем самолюбование ротенберга. ну и за финскую сборную, но это уже не одно десятилетие
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