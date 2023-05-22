Защитник Норвегии Йоханнсен: «Никогда не представлял себе победу над Канадой на ЧМ. Нереальное ощущение»

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Йоханес Йоханнсен Хоккей

Йоханес Йоханнсен назвал нереальными ощущения после победы над Канадой.

Сборная Норвегии обыграла сборную Канады (3:2 Б) в серии буллитов в матче группового этапа ЧМ-2023.

Норвежцы обыграли канадцев впервые за 23 года и во второй раз в истории.

«Нереальное ощущение. Я никогда не представлял себе победу над Канадой на чемпионате мира. Важная победа для нас!» – сказал защитник сборной Норвегии.

Йоханес Йоханнсен провел на льду 27 минут и 25 секунд в этом матче.

2 комментария

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Джон Мщузавсех
Кому и кобыла невеста, ахахаха.
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bufyar
Ответ Джон Мщузавсех
Кому и кобыла невеста, ахахаха.
Или, как вариант - чем бы дитя не тешилось..))
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