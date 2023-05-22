Защитник Норвегии Йоханнсен: «Никогда не представлял себе победу над Канадой на ЧМ. Нереальное ощущение»

Йоханес Йоханнсен назвал нереальными ощущения после победы над Канадой.

обыграла (3:2 Б) в серии буллитов в матче группового этапа ЧМ-2023.

Норвежцы обыграли канадцев впервые за 23 года и во второй раз в истории.

«Нереальное ощущение. Я никогда не представлял себе победу над Канадой на чемпионате мира. Важная победа для нас!» – сказал защитник сборной Норвегии.

Йоханес Йоханнсен провел на льду 27 минут и 25 секунд в этом матче.