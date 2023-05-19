Президент ЦСКА Есмантович – лучший руководитель сезона КХЛ
Президент ЦСКА Игорь Есмантович признан лучшим руководителем клуба.
Есмантович получил приз имени Валентина Сыча на церемонии закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в подмосковной Барвихе.
В прошлом сезоне ЦСКА в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс».
Есмантович становился обладателем приза лучшему руководителю клуба в 2019 и 2022 годах.
Кстати, за что был удален мой прошлый комментарий?
Так у вас худший менеджер или что? Или таки есть лучше?
В 15 миллионном мегаполисе не найти 10 тысяч желающих посещать матчи чемпиона с богатейшей историей? Да влегкую, если ссориться с фанкой(даже в соцсетях забанили людей котоые критиковали работу руководства или ходили на фанку), забивать на магазин(посмотрите на "богатство" выбора с чемпионским мерчем), забивать на рекламу(город не дал нам места под социальную рекламу), на продвижение клуба(на бензоколонках роснефти заправляются болельщики других клубов, поэтому символика ЦСКА их отпугнет)