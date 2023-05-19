Президент ЦСКА Есмантович – лучший руководитель сезона КХЛ

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Р-Спорт Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович признан лучшим руководителем клуба.

Есмантович получил приз имени Валентина Сыча на церемонии закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в подмосковной Барвихе.

В прошлом сезоне ЦСКА в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс».

Есмантович становился обладателем приза лучшему руководителю клуба в 2019 и 2022 годах.

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29 комментариев

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Пользователь заблокирован
Такой позор … парня отправили в Северодвинск, а это получает приз лучшего руководителя … спорим, что в следующем интервью будет нахваливать своего патрона сечина
+27
-8
+19
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Ебздрогыч
Больше всех этой награде за Есмантовича радуется один бывший вратарь - военнослужащий на Новой Земле
+19
-7
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Я видел дриблинг Арбелоа
Ответ greedy
А что там произошло?
В том то и дело, что никто не знает что произошло. Его забрали в армию 1 июля, хотя контракт с Филадельфией был подписан 6-го мая. Они 2 месяца решали как "отомстить" Федотову? Реально? Они бы это сделали в течении недели. Версия про то, что Федотов не сдержал слово и за это его наказывают, была озвучена господином Шевченко. И то он говорил: "Говорят, Иван не правильно себя повел". Т.е. все принимают за абсолютную истину то, что кто то где то сказал.
Кстати, за что был удален мой прошлый комментарий?
+4
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KRAN
А вот в этом случае можно было бы и вспомнить полупустой стадио весь сезон. Как можно назвать лучшим президента клуба который не может ни одного аншлага собрать. И покажите мне хотя бы десяток позиций с чемпионским мерчем в магазине.
+5
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Николай Колосов
Молодец Есмантович Нагибай гнилых критиков!! По их мнению ты всемогущ!!Ты и армию отправляешь и возвращаешь В их глазах прямо старик Хоттабыч... только без бороды!
+3
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1960лоцман
Кто бы сомневался,лучшие это из ЦСКА и СКА
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jss
Ответ KRAN
Чего я не знаю? Что у нас на 23 из 34 матчей регулярки посещаемость была меньше половины стадиона? Что соцсети через одно место ведутся? Что в магазине продают унылое убожище и этот магазин единственный на всю Москву?
мда, кроме ненависти к своей команде вы других команд в лиге не знаете. Выплюньте

Так у вас худший менеджер или что? Или таки есть лучше?
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jss
Ответ KRAN
Чего я не знаю? Что у нас на 23 из 34 матчей регулярки посещаемость была меньше половины стадиона? Что соцсети через одно место ведутся? Что в магазине продают унылое убожище и этот магазин единственный на всю Москву?
так кто лучше то? о, камент подтверждает мои слова, вам бы в есмантовича плюнуть
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KRAN
Ответ jss
короче вы нихрена не знаете, вам бы в есмантовича плюнуть
Чего я не знаю? Что у нас на 23 из 34 матчей регулярки посещаемость была меньше половины стадиона? Что соцсети через одно место ведутся? Что в магазине продают унылое убожище и этот магазин единственный на всю Москву?
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jss
Ответ KRAN
Мне абсолютно все равно на другие клубы и их руководителей, но прошмандович не может быть лучшим.
короче вы нихрена не знаете, вам бы в есмантовича плюнуть
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KRAN
Ответ Andy
В Москве весь этот маркетинг не пройдет. У москвичей куча других развлечений.За 30 лет разные были менеджеры в разных клубах-аншлаги никто не смог создать.
Пройдет, если этим заниматься и вкладывать деньги а не жмотиться как это у нас делается. Как в одной из бесед в ТГ было замечено - в клубах НХЛ с болельщиками работает по 30-50 человек а у нас есть целый один работник.
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Andy
Ответ KRAN
Хм. Сезон в КХЛ только из ПО состоит? Хотя, жаже если так, при вместимости стадиона в 12К максимальная посещаемость была 10542. Причем за десятку перевалили только в 7 игре с паровозами. В 15 миллионном мегаполисе не найти 10 тысяч желающих посещать матчи чемпиона с богатейшей историей? Да влегкую, если ссориться с фанкой(даже в соцсетях забанили людей котоые критиковали работу руководства или ходили на фанку), забивать на магазин(посмотрите на "богатство" выбора с чемпионским мерчем), забивать на рекламу(город не дал нам места под социальную рекламу), на продвижение клуба(на бензоколонках роснефти заправляются болельщики других клубов, поэтому символика ЦСКА их отпугнет)
В Москве весь этот маркетинг не пройдет. У москвичей куча других развлечений.За 30 лет разные были менеджеры в разных клубах-аншлаги никто не смог создать.
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KRAN
Ответ Andy
Ты каким местом смотришь то? Явно не глазами.В ПО на ЦСКА нормально ходили. А на регуляряку в Москве аншлаги не сделант ни один менеджер мира.
Хм. Сезон в КХЛ только из ПО состоит? Хотя, жаже если так, при вместимости стадиона в 12К максимальная посещаемость была 10542. Причем за десятку перевалили только в 7 игре с паровозами.
В 15 миллионном мегаполисе не найти 10 тысяч желающих посещать матчи чемпиона с богатейшей историей? Да влегкую, если ссориться с фанкой(даже в соцсетях забанили людей котоые критиковали работу руководства или ходили на фанку), забивать на магазин(посмотрите на "богатство" выбора с чемпионским мерчем), забивать на рекламу(город не дал нам места под социальную рекламу), на продвижение клуба(на бензоколонках роснефти заправляются болельщики других клубов, поэтому символика ЦСКА их отпугнет)
+1
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jss
Ответ KRAN
А вот в этом случае можно было бы и вспомнить полупустой стадио весь сезон. Как можно назвать лучшим президента клуба который не может ни одного аншлага собрать. И покажите мне хотя бы десяток позиций с чемпионским мерчем в магазине.
какие ваши варианты на лучшего?
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Andy
Ответ KRAN
А вот в этом случае можно было бы и вспомнить полупустой стадио весь сезон. Как можно назвать лучшим президента клуба который не может ни одного аншлага собрать. И покажите мне хотя бы десяток позиций с чемпионским мерчем в магазине.
Ты каким местом смотришь то? Явно не глазами.В ПО на ЦСКА нормально ходили. А на регуляряку в Москве аншлаги не сделант ни один менеджер мира.
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Евгений Мешков
Ответ greedy
А остальные хоккеисты почему не в армии?🤡
причем тут остальные хоккеисты? они свои вопросы с армией не пускали на самотек
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greedy
Ответ Евгений Мешков
ну да, от армии косил Федотов, а виноват Есмантович.
А остальные хоккеисты почему не в армии?🤡
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greedy
Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Комментарий удален модератором
А что там произошло?
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Я видел дриблинг Арбелоа
Ответ заблокированному пользователю
Такой позор … парня отправили в Северодвинск, а это получает приз лучшего руководителя … спорим, что в следующем интервью будет нахваливать своего патрона сечина
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KRAN
Ответ Эдуард Элверс
Как он умудрился обратно затащить Федотова в ЦСКА это просто шок. Угрозы или что это было? Но видимо Федотов снова будет в ЦСКА.
Может в этой истории все не так как кажется со стороны?
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chto s licom?
Ответ Ебздрогыч
Больше всех этой награде за Есмантовича радуется один бывший вратарь - военнослужащий на Новой Земле
долго думал?
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-7
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br20
Кстати, Шевченко признавался, что ветер дул с совсем другой стороны. Через своих подконтрольных питерских военкомов Ротен утащил Ваню на Новую Землю, чтобы отомстить Есмантовичу за отстранение от сборной на ОИ
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Эдуард Элверс
Как он умудрился обратно затащить Федотова в ЦСКА это просто шок. Угрозы или что это было? Но видимо Федотов снова будет в ЦСКА.
+2
-2
0
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