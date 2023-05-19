Президент ЦСКА Есмантович – лучший руководитель сезона КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович признан лучшим руководителем клуба.

получил приз имени Валентина Сыча на церемонии закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в подмосковной Барвихе.

В прошлом сезоне в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс».

Есмантович становился обладателем приза лучшему руководителю клуба в 2019 и 2022 годах.