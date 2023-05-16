Шведский форвард Лилья расторг контракт с московским «Динамо» по своей инициативе
Шведский форвард форвард Якоб Лилья расторг контракт с московским «Динамо» .
Клуб сообщил, что соглашение расторгнуто по инициативе 29-летнего хоккеиста.
«Контракт расторгнут по инициативе хоккеиста. Права на Якоба Лилью закреплены за московским «Динамо». Клуб благодарит Якоба за честный труд и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении.
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ швед провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков. В 6 играх Кубка Гагарина добавил еще 4 (1+3) балла.
«Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. Якоб за сезон в «Динамо» стал своим в коллективе и всегда действовал на команду. И клуб и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью. Нас устраивало качество игры Лильи, а его устраивали все условия в нашем клубе.
Тем не менее, определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом. Якоб Лилья покидает не только «Динамо», но и КХЛ. Права на него закреплены за нами.
Хочется поблагодарить Якоба и его представителей за совместную работу и этот сезон. Он был непростой для всех, но в конечном итоге мы расстаемся на хорошей ноте. Удачи Якобу в новом клубе!» – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Спасибо за лимит Третьяк
ЗЫ
Не смотрел ни одной игры великого турне сборной Ротенберга, и, видимо,придется ограничивать себя просмотром и самой КХЛ
Просто не интересно смотреть игру клубов уровня Сочи,а таких с позволения сказать, хоккеистов в новом сезоне будет куда больше