Шведский форвард Лилья расторг контракт с московским «Динамо» по своей инициативе

Шведский форвард форвард Якоб Лилья расторг контракт с московским «Динамо» .

Клуб сообщил, что соглашение расторгнуто по инициативе 29-летнего хоккеиста.

«Контракт расторгнут по инициативе хоккеиста. Права на Якоба Лилью закреплены за московским «Динамо». Клуб благодарит Якоба за честный труд и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ швед провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков. В 6 играх Кубка Гагарина добавил еще 4 (1+3) балла.

«Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. Якоб за сезон в « » стал своим в коллективе и всегда действовал на команду. И клуб и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью. Нас устраивало качество игры Лильи, а его устраивали все условия в нашем клубе.

Тем не менее, определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом. покидает не только «Динамо», но и КХЛ. Права на него закреплены за нами.

Хочется поблагодарить Якоба и его представителей за совместную работу и этот сезон. Он был непростой для всех, но в конечном итоге мы расстаемся на хорошей ноте. Удачи Якобу в новом клубе!» – сказал спортивный директор «Динамо» .