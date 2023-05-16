Шведский форвард Лилья расторг контракт с московским «Динамо» по своей инициативе

Теги переходы Алексей Сопин КХЛ Динамо Якоб Лилья Хоккей

Шведский форвард форвард Якоб Лилья расторг контракт с московским «Динамо» .

Клуб сообщил, что соглашение расторгнуто по инициативе 29-летнего хоккеиста.

«Контракт расторгнут по инициативе хоккеиста. Права на Якоба Лилью закреплены за московским «Динамо». Клуб благодарит Якоба за честный труд и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении. 

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ швед провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков. В 6 играх Кубка Гагарина добавил еще 4 (1+3) балла. 

«Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. Якоб за сезон в «Динамо» стал своим в коллективе и всегда действовал на команду. И клуб и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью. Нас устраивало качество игры Лильи, а его устраивали все условия в нашем клубе.

Тем не менее, определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом. Якоб Лилья покидает не только «Динамо», но и КХЛ. Права на него закреплены за нами.

Хочется поблагодарить Якоба и его представителей за совместную работу и этот сезон. Он был непростой для всех, но в конечном итоге мы расстаемся на хорошей ноте. Удачи Якобу в новом клубе!» – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

12 комментариев

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Кеша
Большая потеря для нас ! Спасибо, Якоб ю, за вдохновенную игру! Не каждый свой так играет !
+7
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+7
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Вольфсбург
Ответ Кеша
Большая потеря для нас ! Спасибо, Якоб ю, за вдохновенную игру! Не каждый свой так играет !
Приветствую! Большая потеря это всё-таки О’ДЕЛ. Из всех четырёх легионеров он был худший. Хотя сложно сравнивать его с Менелом, амплуа разные. А так конечно же удачи ему. Спасибо Третьяку с его лимитами!
+3
-1
+2
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Федя Бирюков
где здесь написано что по его инициативе? сказали же, что все из-за юр проблем и лимита
+3
-2
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Федя Бирюков
Ответ Александр Балабанов
Вам дословно надо? Пожалуйста. "Контракт расторгнут по инициативе хоккеиста. Права на Якоба Лилью закреплены за московским «Динамо». Клуб благодарит Якоба за честный труд и желает удачи в дальнейшей карьере!" https://dynamo.ru/news/230058-yakob_lil_ya_pokidaet_hk____dinamo__
так пускай и пишут тогда в новости дословно, уже надоели эти заголовки кликбейтные, когда в новости самой ничего про это нет
+2
-1
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Сергей Галынский
Таким образом скорее реально Анисин Жердев и Артюхин подтянутся
Спасибо за лимит Третьяк
ЗЫ
Не смотрел ни одной игры великого турне сборной Ротенберга, и, видимо,придется ограничивать себя просмотром и самой КХЛ
Просто не интересно смотреть игру клубов уровня Сочи,а таких с позволения сказать, хоккеистов в новом сезоне будет куда больше
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-2
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Владислав Ласьков
Эх, Джэйкоб джэйкоб
0
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cnfc
дожали
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Огюст
Не просто Динамо будет найти ему замену !
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Серый
Ответ Вольфсбург
Приветствую! Большая потеря это всё-таки О’ДЕЛ. Из всех четырёх легионеров он был худший. Хотя сложно сравнивать его с Менелом, амплуа разные. А так конечно же удачи ему. Спасибо Третьяку с его лимитами!
Да вроде тут и лимит ни при чем, ведь Менелл не будет легом с нового сезона. Просто Якоб накопил-таки денег для расторжения
0
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