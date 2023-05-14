Арбитр Морозов о голе ЦСКА в 7-м матче с «Северсталью»: «Можем остановить игру, если случилось что-то серьезное – с Егором Морозовым этого не наблюдали»

Арбитр Сергей Морозов объяснил решение не останавливать матч перед голом ЦСКА в матче с «Северсталью».

В седьмом матче серии первого раунда забил гол в ворота череповчан, когда хоккеист «Северстали» лежал на льду на другой половине площадки.

ЦСКА выиграл 4:3 в матче и 4-3 в серии.

– Поясните решения бригады судей в игре ЦСКА – « ».

– Эпизод с падением Егора Морозова мы с моим коллегой Виктором Бириным видели и однозначно оценили как игровой. Пообщавшись по рации, решили, что оснований для остановки игры нет.

Соответственно, мы, следуя рекомендациям, не стали срывать атаку, которая закончилась взятием ворот. Поймите, судьи не могут останавливать игру, когда захотят. Для этого есть определенные критерии.

Например, если шайба после прямого броска попала в колено, грудь, шею или лицо, то есть, очевидна угроза здоровью. Или когда совершен грубый толчок на борт, и хоккеист реально мог получить травму.

Другими словами, мы можем остановить игру, только когда случилось что-то серьезное.

В случае с Морозовым мы этого не наблюдали. У нас не было оснований давать свисток даже после касания шайбы игроком «Северстали».

Время подтвердило правильность наших решений – эпизод случился в конце второго периода, а в третьем Морозов появился на площадке и завершил матч, после которого никаких отметок в протоколе о том, что у него проблемы со здоровьем, не было, – сказал арбитр.