«Даллас» подписал контракт новичка с 18-летним швейцарским защитником Бикселем (196 см, 98 кг)
«Даллас» подписал контракт новичка с 18-летним швейцарским защитником Лианом Бикселем.
Соглашение с габаритным игроком (196 см, 98 кг по данным Elite Prospects) рассчитано на 3 года.
Биксель был выбран «Старс» под общим 18-м номером на драфте НХЛ-2022.
В минувшем сезоне выступал за «Лександ» в Швеции. В 47 матчах в SHL в его активе 6 (1+5) очков при полезности «минус 5» и 47 минутах штрафа. В 3 играх плей-офф забросил 1 шайбу.
Биксел играет энергично, даже жестоко, и это понравится любому тренеру. Он принимает удары, чтобы играть, но в основном любит разыгрывать их, особенно в пинчах в нейтральной зоне. У него отличные привычки на льду: сканировать и использовать клюшку, отказываться от свободного места и включать шах.