«Даллас» подписал контракт новичка с 18-летним швейцарским защитником Бикселем (196 см, 98 кг)

Теги переходы Даллас НХЛ молодежная сборная Швейцарии чемпионат Швеции Лександ Лиан Биксель Хоккей

«Даллас» подписал контракт новичка с 18-летним швейцарским защитником Лианом Бикселем.

Соглашение с габаритным игроком (196 см, 98 кг по данным Elite Prospects) рассчитано на 3 года. 

Биксель был выбран «Старс» под общим 18-м номером на драфте НХЛ-2022. 

В минувшем сезоне выступал за «Лександ» в Швеции. В 47 матчах в SHL в его активе 6 (1+5) очков при полезности «минус 5» и 47 минутах штрафа. В 3 играх плей-офф забросил 1 шайбу. 

7 комментариев

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*MVP*
Ответ АРХАТ
Ну на посредственных защей 18-й пик драфта не тратят) Биксел играет энергично, даже жестоко, и это понравится любому тренеру. Он принимает удары, чтобы играть, но в основном любит разыгрывать их, особенно в пинчах в нейтральной зоне. У него отличные привычки на льду: сканировать и использовать клюшку, отказываться от свободного места и включать шах.
гугл-перевод?
+12
-1
+11
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Александр Балабанов
Ответ АРХАТ
Ага)
Включать шах - это супер-скилл (наверное). Но лучше бы мат ;)
+8
0
+8
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АРХАТ
Ответ kimono Toster
норм защ?
Ну на посредственных защей 18-й пик драфта не тратят)
Биксел играет энергично, даже жестоко, и это понравится любому тренеру. Он принимает удары, чтобы играть, но в основном любит разыгрывать их, особенно в пинчах в нейтральной зоне. У него отличные привычки на льду: сканировать и использовать клюшку, отказываться от свободного места и включать шах.
+8
-2
+6
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АРХАТ
По прозвищу "Малыш")
+2
0
+2
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kimono Toster
норм защ?
+1
0
+1
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АРХАТ
Ответ *MVP*
гугл-перевод?
Ага)
+1
0
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Андрей Корбут
Ответ АРХАТ
Ну на посредственных защей 18-й пик драфта не тратят) Биксел играет энергично, даже жестоко, и это понравится любому тренеру. Он принимает удары, чтобы играть, но в основном любит разыгрывать их, особенно в пинчах в нейтральной зоне. У него отличные привычки на льду: сканировать и использовать клюшку, отказываться от свободного места и включать шах.
ему еще в АХЛ года 2 точно пыхтеть. Тем более это Даллас. Они традиционно маринуют пару лет своих проспектов по низшим лигам.
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