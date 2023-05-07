«Даллас» подписал контракт новичка с 18-летним швейцарским защитником Бикселем (196 см, 98 кг)

«Даллас» подписал контракт новичка с 18-летним швейцарским защитником Лианом Бикселем.

Соглашение с габаритным игроком (196 см, 98 кг по данным Elite Prospects) рассчитано на 3 года.

Биксель был выбран «Старс» под общим 18-м номером на драфте НХЛ-2022.

В минувшем сезоне выступал за « » в Швеции. В 47 матчах в SHL в его активе 6 (1+5) очков при полезности «минус 5» и 47 минутах штрафа. В 3 играх плей-офф забросил 1 шайбу.