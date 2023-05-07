Никишин о том, что НХЛ не стала проводить Кубок мира без россиян: «Это показатель. Людям без разницы на все это, думаю, в дальнейшем все наладится»

Александр Никишин высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

Ранее МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Вообще не слежу за новостями по допуску России до международных соревнований, абстрагирован от масштабных новостей.

Если сейчас на Олимпиаду в Париже допустят отдельных спортсменов, то потом допустят и командные виды спорта. Это будет большой шаг, за которым последуют другие.

НХЛ отказалась проводить Кубок мира без русских? Вот, это показатель. Людям без разницы на все это, думаю, в дальнейшем все наладится», – сказал защитник СКА Никишин.

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