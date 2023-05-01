Экс-тренер молодежки СКА Филатов возглавил фарм-клуб «Авангарда»

Владимир Филатов назначен на пост главного тренера «Омских Крыльев».

Соглашение со специалистом подписано на два года.

В нынешнем сезоне Владимир Филатов возглавлял молодежную команду СКА – . По ходу плей-офф – в серии с «Омскими Ястребами» – тренер был переведен на другую должность.

Филатов сменил Евгения Федорова на должности главного тренера «Омских Крыльев». Команда не вышла в плей-офф в прошлом сезоне, заняв 23-е место из 26 команд в регулярном чемпионате ВХЛ.

«Владимир Филатов отлично зарекомендовал себя на молодежном уровне, приводил СКА-1946 к чемпионскому титулу .

Знает многих ребят из тех, кто в следующем сезоне будет играть в «Омских Крыльях», работал с ними в сборной, когда выигрывал Кубок Глинки/Гретцки в 2021 году.

В этом тренере мы видим большой потенциал. Он умеет работать с молодежью и способен многому научить наших игроков на пути к главной команде.

Знаем, что у Владимира Викторовича были другие предложения, в том числе и от клубов , поэтому хотел бы поблагодарить его за согласие войти в систему «Авангарда».

Будем ждать прогресса от наших хоккеистов команды ВХЛ в следующем сезоне», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.