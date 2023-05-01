Экс-тренер молодежки СКА Филатов возглавил фарм-клуб «Авангарда»

Теги Авангард СКА Антон Курьянов КХЛ МХЛ СКА-1946 Владимир Филатов Омские Крылья Хоккей

Владимир Филатов назначен на пост главного тренера «Омских Крыльев».

Соглашение со специалистом подписано на два года.

В нынешнем сезоне Владимир Филатов возглавлял молодежную команду СКА – СКА-1946. По ходу плей-офф – в серии с «Омскими Ястребами» – тренер был переведен на другую должность.

Филатов сменил Евгения Федорова на должности главного тренера «Омских Крыльев». Команда не вышла в плей-офф в прошлом сезоне, заняв 23-е место из 26 команд в регулярном чемпионате ВХЛ.

«Владимир Филатов отлично зарекомендовал себя на молодежном уровне, приводил СКА-1946 к чемпионскому титулу МХЛ.

Знает многих ребят из тех, кто в следующем сезоне будет играть в «Омских Крыльях», работал с ними в сборной, когда выигрывал Кубок Глинки/Гретцки в 2021 году.

В этом тренере мы видим большой потенциал. Он умеет работать с молодежью и способен многому научить наших игроков на пути к главной команде.

Знаем, что у Владимира Викторовича были другие предложения, в том числе и от клубов КХЛ, поэтому хотел бы поблагодарить его за согласие войти в систему «Авангарда».

Будем ждать прогресса от наших хоккеистов команды ВХЛ в следующем сезоне», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

3 комментария

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AK_Flash
Ходят страшные слухи, что газпром переманил к себе тренера Чайки. Надеюсь неправда
+3
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Krypton92
Ответ AK_Flash
Ходят страшные слухи, что газпром переманил к себе тренера Чайки. Надеюсь неправда
Правда, к сожалению
+1
0
+1
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Олег
Рука руку моет. Газпром рулит....
+1
-1
0
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