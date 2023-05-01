СКА выменял игроков «Витязя» Старкова и Зинченко, отдав взамен Цицюру и Кирсанова

Степан Старков и Иван Зинченко перешли в СКА.

Петербургский клуб подтвердил обмен с « », в результате которого подмосковная команда получила защитника и нападающего .

подписал новый контракт со . Соглашение будет действовать до 30 апреля 2026 года.

В прошедшем сезоне 23-летний Старков провел 67 матчей за «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков. В плей-офф на счету форварда один гол в пяти играх.

21-летний Зинченко в минувшем регулярном чемпионате набрал 7 (6+1) очков в 48 матчах. В плей-офф за три матча отметился заброшенной шайбой.

23-летний Цицюра сыграл 39 матчей в регулярке и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф провел две игры.

20-летний Кирсанов провел 9 матчей в регулярке и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 5». В плей-офф не играл.