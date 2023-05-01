СКА выменял игроков «Витязя» Старкова и Зинченко, отдав взамен Цицюру и Кирсанова

Теги СКА Витязь переходы КХЛ Степан Старков Владислав Цицюра Кирилл Кирсанов Иван Зинченко Хоккей

Степан Старков и Иван Зинченко перешли в СКА.

Петербургский клуб подтвердил обмен с «Витязем», в результате которого подмосковная команда получила защитника Кирилл Кирсанов и нападающего Владислав Цицюра.

СКА подписал новый контракт со Степаном Старковым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2026 года.

В прошедшем сезоне 23-летний Старков провел 67 матчей за «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков. В плей-офф на счету форварда один гол в пяти играх.

21-летний Зинченко в минувшем регулярном чемпионате набрал 7 (6+1) очков в 48 матчах. В плей-офф за три матча отметился заброшенной шайбой.

23-летний Цицюра сыграл 39 матчей в регулярке и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф провел две игры.

20-летний Кирсанов провел 9 матчей в регулярке и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 5». В плей-офф не играл.

11 комментариев

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Павел Волков
Бог ты мой. Что-то хозяин стал щедрым к своему вассалу. Мог бы пообещать мифический драфт в случае локдауна в НХЛ. Фарму бы и этого хватило.
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Огюст
Как кто то из игроков заиграл стабильно ,хорошо ,мастеровито и выделяется своей игрой в своём клубе -считай ,что в следующем сезоне будет играть за тех , кто живёт на Неве !
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megaotstoi
Как всегда сбагрили неликвид за добротных игроков
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Ми Ша
Ромка видимо не только матчи НХЛ смотрел,но и играл в менеджер на Sony Play Station
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gja
Роттенберг везде найдет плюсы. Покуда он ещё не прокомментировал я предположу: "Иван и Степан хорошие игроки, потенциально уровня первого звена, но их развитие в Витязе затормозилось, мы рады принять их в свой состав и дать новый виток развития их мастерства. Витязь получает двух готовых игроков, и притом молодых, которые имеют опыт игры в лучшем клубе гладкого чемпионата, за спиной имеют сложные серии плей-офф, способны на ближайшие десять лет стать лидерами Витязя как на площадке, так и в раздевалке и поднять команду на новый уровень."
Уже даже самому показалось что СКА благотворительностю чуть ли не занялся.
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Фёдор Кузнецов
Ответ megaotstoi
Как всегда сбагрили неликвид за добротных игроков
Это ещё нормальный обмен, могли условного Огирчука или Курбатов отдать, а так хорошие игроки уровня КХЛ
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Павел Волков
Ответ vatto
а почему болелы витязя молчат? у них в стойло увели одного из лучших игроков...президент за картошку по сути отдал...президента к ответу никто не хочет призвать?...или пусть выйдет расскажет почему он так сделал?...
А кто он вообще болельщик Витязя, клуба который в третий раз меняет прописку подольск-чехов-подольск-балашиха? И кто призывал президента к ответу за Самонова, Щвеца-Рогового, Алтоннена, Моисеева, Пыленкова, Бардакова?
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ГЕНПЛАН
Финский пылесос
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NiKKusya
Ответ Павел Волков
Бог ты мой. Что-то хозяин стал щедрым к своему вассалу. Мог бы пообещать мифический драфт в случае локдауна в НХЛ. Фарму бы и этого хватило.
Витязь сейчас не то, чтобы сильно от СКА зависит, поэтому и обмен такой, с претензией на нормальность. В следующем сезоне, по слухам, второй фарм Питера в Тольятти базироваться будет, вот там и будут обмены наподобие сочинских.
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