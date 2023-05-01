СКА выменял игроков «Витязя» Старкова и Зинченко, отдав взамен Цицюру и Кирсанова
Степан Старков и Иван Зинченко перешли в СКА.
Петербургский клуб подтвердил обмен с «Витязем», в результате которого подмосковная команда получила защитника Кирилл Кирсанов и нападающего Владислав Цицюра.
СКА подписал новый контракт со Степаном Старковым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2026 года.
В прошедшем сезоне 23-летний Старков провел 67 матчей за «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков. В плей-офф на счету форварда один гол в пяти играх.
21-летний Зинченко в минувшем регулярном чемпионате набрал 7 (6+1) очков в 48 матчах. В плей-офф за три матча отметился заброшенной шайбой.
23-летний Цицюра сыграл 39 матчей в регулярке и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф провел две игры.
20-летний Кирсанов провел 9 матчей в регулярке и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 5». В плей-офф не играл.
Уже даже самому показалось что СКА благотворительностю чуть ли не занялся.