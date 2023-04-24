Олег Браташ: «Не можем говорить, что «Ак Барс» проигрывает ЦСКА без шансов. У них есть своя модель, нет смысла идти на кардинальные перемены»

Теги Ак Барс ЦСКА Олег Браташ КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Олег Браташ считает, что «Ак Барсу» не нужно менять свою игру в серии с ЦСКА.

«Ак Барс» проиграл ЦСКА (1:2, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

– После вчерашней игры появилось ощущение, что «Ак Барс» просто бьется в стену.

– Позиционная оборона и атака у ЦСКА лучше – о чем мы говорим на протяжении всей серии. За счет этого и выигрывают, вспомним решающий второй гол.

Но и «Ак Барс» был хорош в действиях без шайбы, оказывал давление, забили шайбу, как раз вынудив соперника ошибиться, но больше таких ошибок, как в том моменте первого периода, хозяева не допустили.

И, конечно, игра в неравных составах – ЦСКА реализовал большинство, казанцы – нет. Вот основные слагаемые итогового результата.

– Но что-то же «Ак Барсу» надо явно менять, раз счет серии 1-3?

– Давайте вспомним прошлогодний финал: ЦСКА проигрывал 1-3 в серии с «Магниткой» и разве что-то поменял? Точно нет.

Они продолжали гнуть свою линию, свой хоккей и взяли кубок.

Грубо говоря, в трех проигранных матчах тот же самый хоккей по каким-то причинам не принес им победу, что-то мешало, но в трех последних матчах – принес.

У «Ак Барса» тоже есть своя модель, и в очередной раз повторю, что мы не можем говорить, что они проигрывают без шансов.

Наоборот, все на тоненького, все может повернуться. Поэтому нет никакого смысла идти на кардинальные перемены. Я ничего такого не вижу, – сказал заслуженный тренер России.

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