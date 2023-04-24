Олег Браташ: «Не можем говорить, что «Ак Барс» проигрывает ЦСКА без шансов. У них есть своя модель, нет смысла идти на кардинальные перемены»

Олег Браташ считает, что «Ак Барсу» не нужно менять свою игру в серии с ЦСКА.

« » проиграл (1:2, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

– После вчерашней игры появилось ощущение, что «Ак Барс» просто бьется в стену.

– Позиционная оборона и атака у ЦСКА лучше – о чем мы говорим на протяжении всей серии. За счет этого и выигрывают, вспомним решающий второй гол.

Но и «Ак Барс» был хорош в действиях без шайбы, оказывал давление, забили шайбу, как раз вынудив соперника ошибиться, но больше таких ошибок, как в том моменте первого периода, хозяева не допустили.

И, конечно, игра в неравных составах – ЦСКА реализовал большинство, казанцы – нет. Вот основные слагаемые итогового результата.

– Но что-то же «Ак Барсу» надо явно менять, раз счет серии 1-3?

– Давайте вспомним прошлогодний финал: ЦСКА проигрывал 1-3 в серии с «Магниткой» и разве что-то поменял? Точно нет.

Они продолжали гнуть свою линию, свой хоккей и взяли кубок.

Грубо говоря, в трех проигранных матчах тот же самый хоккей по каким-то причинам не принес им победу, что-то мешало, но в трех последних матчах – принес.

У «Ак Барса» тоже есть своя модель, и в очередной раз повторю, что мы не можем говорить, что они проигрывают без шансов.

Наоборот, все на тоненького, все может повернуться. Поэтому нет никакого смысла идти на кардинальные перемены. Я ничего такого не вижу, – сказал заслуженный тренер России.