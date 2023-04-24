Илья Воробьев: «Ак Барс» – опытная команда, делающая минимум ошибок. Нужно добавить в реализации, чтобы продлить серию с ЦСКА»

Илья Воробьев прокомментировал финальную серию КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА.

ЦСКА ведет со счетом 3-1 в серии после четырех матчей.

«У «Ак Барса» опытная команда, делающая минимум ошибок. Чем важнее становится игра, тем больше они из себя достают. Преимущество сейчас за армейцами.

В этих матчах важна реализация. У ЦСКА опытные ребята, которые много видели на своем веку.

Чтобы «Ак Барсу» продлить серию, нужно добавить в реализации», – сказал бывший главный тренер «Металлурга».

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже