Илья Воробьев: «Ак Барс» – опытная команда, делающая минимум ошибок. Нужно добавить в реализации, чтобы продлить серию с ЦСКА»

Теги Ак Барс ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Илья Воробьев прокомментировал финальную серию КХЛ между &laquo;Ак Барсом&raquo; и ЦСКА.

ЦСКА ведет со счетом 3-1 в серии после четырех матчей.

«У «Ак Барса» опытная команда, делающая минимум ошибок. Чем важнее становится игра, тем больше они из себя достают. Преимущество сейчас за армейцами.

В этих матчах важна реализация. У ЦСКА опытные ребята, которые много видели на своем веку.

Чтобы «Ак Барсу» продлить серию, нужно добавить в реализации», – сказал бывший главный тренер «Металлурга».

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже

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1 комментарий

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Олег
Что же ты, в том году, над реализацией не поработал с Магниткой. Глядишь не искал бы работу.....Вели 3-1 в серии, и просрали. 🤡
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