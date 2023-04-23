Светлаков при 3-1 в серии с «Ак Барсом»: «ЦСКА должен взять следующий матч»

Андрей Светлаков заявил о желании победить «Ак Барс» в пятом матче.

ЦСКА обыграл « » (2:1, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

– Вы пропустили три матча финала. Тяжело было входить в серию?

– Сезон был длинный, а я не так много пропустил. Поэтому было непросто, но хорошо, что так получилось.

– Внезапно вы пропали из состава в первых трех играх. Почему?

– Если было бы что‑то серьезное, наверное, я бы не играл сегодня.

– За счет чего инициатива в руках ЦСКА, который победил трижды в серии?

– Мы стараемся играть по заданию. Реализовывать свои моменты, действовать строже сзади.

– А что скажете об «Ак Барсе»?

– Казань – хорошая команда. Мастеровитая, бойцовская. Тем более финал – никто не говорил, что будет просто. Каждая игра от ножа.

– После поражения в первом матче какие корректировки ЦСКА внес в игру?

– Мы посмотрели видео, изучили свои ошибки. Нам подсказали, где надо что‑то добавить. Мы провели анализ, постараемся дальше играть в свой хоккей.

– Почему кажется, что ЦСКА играет лучше на выезде? Там вы дважды праздновали чемпионство – в Балашихе и Магнитогорске?

– Наверное, это только кажется. Мы не рассматриваем это как аргумент. Следующий матч мы должны взять, – сказал нападающий .