У Кучерова 21 матч в плей-офф с 3+ очками. Больше в истории НХЛ только у Гретцки, Мессье и Курри

Теги рейтинги Тампа-Бэй Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье Дени Савар Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров в 21-й раз набрал 3+ очка в матче плей-офф НХЛ.

Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (7:3, 1-0). 

В активе россиянина 21 игра в плей-офф с 3 или более очками. По их числу он обошел Яромира Ягра (20) и делит 4-е место с Дени Саваром. 

В топ-3 входят Уэйн Гретцки (59), Марк Мессье (30) и Яри Курри (28). 

В 137 играх в плей-офф в активе Кучерова стало 157 (53+104) очков.

Он вышел на 27-е место в истории среди лучших бомбардиров розыгрышей Кубка Стэнли, опередив Адама Оутса (156 очков в 163 играх). На 26-м месте идет Клод Лемье (158 в 234). 

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21 комментарий

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Сергей Кильцов
Мастерюга!
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Лютый альбинос
На 20-м Форсберг со 171 очком в плей-офф, на 19-м Марио Лемье со 172 очками. В принципе Кучеров может уже в этом розыгрыше их подвинуть. Топ-10 начинается с Брайана Троттье - 183 очка.
+12
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Паскаль Шимбонда
Топарь, чего уж там)
+6
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Сергей Кот
но он по прежнему не самый ценный для команды))
+4
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Фокс&#8772;
Куч -Атец! По настоящему великий, не то что распиаренный годный лишь для регулярки бегунок!
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Mephi027
Как же так, у Куча в матче плова 3 очка, а у Макди 0+0 и - 2.

Никогда такого не было!
+4
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Фтемноте
Да уж. Один из самых недооцененных игроков. Вечно в лиге ставят лучших кого угодно, но не его.
+2
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KaaTim
Вот это клуб великих. Можно сколько угодно гнаться за вечными рекордами и это тоже круто. Но все они в конечном счете играют за салатницу, а в этой гонке из действующих круче Куча нет.
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старые кеды
без шума и пыли идет к вершине.
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Андрей Арсентьев
Ответ Лютый альбинос
На 20-м Форсберг со 171 очком в плей-офф, на 19-м Марио Лемье со 172 очками. В принципе Кучеров может уже в этом розыгрыше их подвинуть. Топ-10 начинается с Брайана Троттье - 183 очка.
Я не удивлюсь, если к концу карьеры Кучеров войдёт в тройку самых результативных игроков плей-офф.
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kearyleary
Бог хоккея Остон Мэтьюз просто фору дал слабой команде, в следующей игре положит покер легко
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Римма Киямова
Красавчик, молодец Никита! Удачи и побед в следующих матчах!
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Ответ года
Обогнал Фёдорова по голам в плей-офф (стало 53 гола). Теперь по голам из наших впереди только Овечкин (72) и Малкин (67).
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Фтемноте
Ответ Лютый альбинос
На 20-м Форсберг со 171 очком в плей-офф, на 19-м Марио Лемье со 172 очками. В принципе Кучеров может уже в этом розыгрыше их подвинуть. Топ-10 начинается с Брайана Троттье - 183 очка.
И в первой десятке кого-то подвинуть уже)
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Crenk
Ответ Андрей Арсентьев
Я не удивлюсь, если к концу карьеры Кучеров войдёт в тройку самых результативных игроков плей-офф.
Шансы есть
До Марка Мессье тяжеловато будет дотянуться , остальные досягаемы
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Кирилл19
Ответ 22 шва
Кто те люди которые его не ценят? Назови! Нет я жду!
Вчера же ESPN рейтинг публиковал, спортс постил вроде, Кучеров на 11 месте по их версии среди лучших игроков плэй-офф
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Ответ года
Ответ KaaTim
Вот это клуб великих. Можно сколько угодно гнаться за вечными рекордами и это тоже круто. Но все они в конечном счете играют за салатницу, а в этой гонке из действующих круче Куча нет.
Из действующих круче Малкин и Кросби, в плане очков в плей-офф. Но если про этот плей-офф разговор - да, их тут нет.
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"Kuzya"
Ответ Mephi027
Как же так, у Куча в матче плова 3 очка, а у Макди 0+0 и - 2. Никогда такого не было!
Так радоваться за игрока без подколов сторону другого игрока не вариант? Или вас торкает когда у кого то хуже?
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