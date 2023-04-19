У Кучерова 21 матч в плей-офф с 3+ очками. Больше в истории НХЛ только у Гретцки, Мессье и Курри
Никита Кучеров в 21-й раз набрал 3+ очка в матче плей-офф НХЛ.
Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (7:3, 1-0).
В активе россиянина 21 игра в плей-офф с 3 или более очками. По их числу он обошел Яромира Ягра (20) и делит 4-е место с Дени Саваром.
В топ-3 входят Уэйн Гретцки (59), Марк Мессье (30) и Яри Курри (28).
В 137 играх в плей-офф в активе Кучерова стало 157 (53+104) очков.
Он вышел на 27-е место в истории среди лучших бомбардиров розыгрышей Кубка Стэнли, опередив Адама Оутса (156 очков в 163 играх). На 26-м месте идет Клод Лемье (158 в 234).
Никогда такого не было!
До Марка Мессье тяжеловато будет дотянуться , остальные досягаемы