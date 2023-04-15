Маккиннон обновил личный рекорд по голам за сезон (42), набрав 3+1 с «Нэшвиллом». У него 111 очков в 71 игре
Нэтан Маккиннон обновил личный рекорд по голам за сезон (42), набрав 3+1 с «Нэшвиллом».
Форвард «Колорадо» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (4:3).
Его гол на 58-й минуте при счете 3:3 стал победным в матче и принес «Эвеланш» первое место в Центральном дивизионе.
27-летний Маккиннон во второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки 40 шайб. Он обновил личный рекорд – 42 гола в 71 игре против 41 в 82 в сезоне-2018/19.
Всего у нападающего в этом сезоне 111 (42+69) очков в 71 игре. Он занял 5-е место в гонке бомбардиров.
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