Маккиннон обновил личный рекорд по голам за сезон (42), набрав 3+1 с «Нэшвиллом». У него 111 очков в 71 игре

Нэтан Маккиннон обновил личный рекорд по голам за сезон (42), набрав 3+1 с «Нэшвиллом».

Форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Предаторс» (4:3).

Его гол на 58-й минуте при счете 3:3 стал победным в матче и принес «Эвеланш» первое место в Центральном дивизионе.

27-летний во второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки 40 шайб. Он обновил личный рекорд – 42 гола в 71 игре против 41 в 82 в сезоне-2018/19.

Всего у нападающего в этом сезоне 111 (42+69) очков в 71 игре. Он занял 5-е место в гонке бомбардиров.