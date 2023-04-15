Маккиннон обновил личный рекорд по голам за сезон (42), набрав 3+1 с «Нэшвиллом». У него 111 очков в 71 игре

Теги Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон обновил личный рекорд по голам за сезон (42), набрав 3+1 с «Нэшвиллом».

Форвард «Колорадо» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (4:3). 

Его гол на 58-й минуте при счете 3:3 стал победным в матче и принес «Эвеланш» первое место в Центральном дивизионе. 

27-летний Маккиннон во второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки 40 шайб. Он обновил личный рекорд – 42 гола в 71 игре против 41 в 82 в сезоне-2018/19. 

Всего у нападающего в этом сезоне 111 (42+69) очков в 71 игре. Он занял 5-е место в гонке бомбардиров. 

3 комментария

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j_jms
Ответ Iker El Santo
если бы не травмы,то Нэйт максимально близко бы подобрался к нефтяной парочке
Этой парочке, после 0-4 в прошлогоднем плове подобраться бы на 2-4 к Маку, и то если доползут. Все, чемпионат хайлайтов закончился. У Мака конкурент - Даллас, а вовсе не Твикс.
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e1ther - e1ther
Ответ Iker El Santo
если бы не травмы,то Нэйт максимально близко бы подобрался к нефтяной парочке
Полтора очка за игру дали бы 126,ко второму да,к первому, ни кто бы,не приблизился
0
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-2
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Iker El Santo
если бы не травмы,то Нэйт максимально близко бы подобрался к нефтяной парочке
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+2
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