Врио губернатора Омской области о 6-летнем сыне: «Поступит в академию «Авангард», надеюсь»

Теги Авангард КХЛ детский хоккей Хоккей

Врио губернатора Омской области надеется, что его сын поступит в академию «Авангарда».

Также Виталий Хоценко рассказал, какими видами спорта занимаются его другие дети. Всего в его семье шестеро детей.

«Сын Павел, 6 лет. Правда, он выбрал плавание. Занимается в Омске. Я его спрашивал: «Пойдешь на ринг?». Пока сомневается. Павел занимался футболом, здесь, думаю, пойдет на хоккей. Надеюсь, поступит в академию «Авангард».

Девочка, которой 4 года, занимается танцами. Старшие девочки занимаются художественной и спортивной гимнастикой», – сказал Виталий Хоценко.

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1 комментарий

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Ыжык
Не, ну с таким "талантом" сразу в первое звено Авангарда.
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