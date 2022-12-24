«Насыщенная программа занятий, когда дети едят и спят в машине, похожа на расписание топ-менеджера. Единицы выдерживают ритм». Психолог академии «Авангарда» о детях-хоккеистах

Спортивный психолог высказалась об управлении временем детей, занимающихся хоккеем.

«Если каждый из нас вспомнит свое детство, то оно будет абсолютно разным. Одинаковое, идеальное детство – это иллюзия с оговоркой о том, что помимо занятий было бы здорово, чтобы у ребенка имелось время для игры, строительства домика из стульев и пледа, бега по лужам, разбитых коленок, рисования, лучших друзей и многого другого, о чем, взрослея, он будет вспоминать с приятной ностальгией, легкостью и беззаботностью.

Время у пятилетнего ребенка течет не так, как у его родителей. Пространство организовано тоже по-другому, поэтому насыщенная программа дополнительных занятий, при которой прием пищи и дневной сон происходят в автомобиле родителей, – во время следования с одной тренировки на другую – похожа на расписание топ-менеджера в период сдачи проекта.

Единицы выдерживают такой ритм. Многие и вовсе отказываются участвовать в этой гонке и теряют интерес к хоккею.

Да, индивидуальные дополнительные занятия полезны, на них в большей степени уделяется внимание индивидуальным особенностям ребенка. Но все чаще история с подкатками ассоциируется с фразой «девять женщин не могут родить ребенка за один месяц». Мы как родители именно это и делаем, когда пытаемся одномоментно вложить в пятилетнего малыша весь современный арсенал хоккейной подготовки.

Ну и с точки зрения спортивной психологии и физиологии – чрезмерные по суммарному объему тренировки при недостаточном восстановлении просто «не заходят», а вот полноценная прогулка вместо очередной подкатки принесет гораздо больше пользы. Ребенок разгрузится и эмоционально, и физически.

Одно из самых ценных в жизни любого человека – это свободное время, в которое можно, например, созерцать облака и мечтать о чем-нибудь, строить планы. А в режиме нон-стоп этому просто нет места. Ребенок пресыщается хоккеем, еще не успев насладиться этой искрометной игрой по-настоящему», – сказала руководитель отдела психологического сопровождения академии « » Наталья Павлова.