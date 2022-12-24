«Насыщенная программа занятий, когда дети едят и спят в машине, похожа на расписание топ-менеджера. Единицы выдерживают ритм». Психолог академии «Авангарда» о детях-хоккеистах

Теги Авангард КХЛ психология детский хоккей Хоккей

Спортивный психолог высказалась об управлении временем детей, занимающихся хоккеем. 

«Если каждый из нас вспомнит свое детство, то оно будет абсолютно разным. Одинаковое, идеальное детство – это иллюзия с оговоркой о том, что помимо занятий было бы здорово, чтобы у ребенка имелось время для игры, строительства домика из стульев и пледа, бега по лужам, разбитых коленок, рисования, лучших друзей и многого другого, о чем, взрослея, он будет вспоминать с приятной ностальгией, легкостью и беззаботностью.

Время у пятилетнего ребенка течет не так, как у его родителей. Пространство организовано тоже по-другому, поэтому насыщенная программа дополнительных занятий, при которой прием пищи и дневной сон происходят в автомобиле родителей, – во время следования с одной тренировки на другую – похожа на расписание топ-менеджера в период сдачи проекта.

Единицы выдерживают такой ритм. Многие и вовсе отказываются участвовать в этой гонке и теряют интерес к хоккею.

Да, индивидуальные дополнительные занятия полезны, на них в большей степени уделяется внимание индивидуальным особенностям ребенка. Но все чаще история с подкатками ассоциируется с фразой «девять женщин не могут родить ребенка за один месяц». Мы как родители именно это и делаем, когда пытаемся одномоментно вложить в пятилетнего малыша весь современный арсенал хоккейной подготовки.

Ну и с точки зрения спортивной психологии и физиологии – чрезмерные по суммарному объему тренировки при недостаточном восстановлении просто «не заходят», а вот полноценная прогулка вместо очередной подкатки принесет гораздо больше пользы. Ребенок разгрузится и эмоционально, и физически.

Одно из самых ценных в жизни любого человека – это свободное время, в которое можно, например, созерцать облака и мечтать о чем-нибудь, строить планы. А в режиме нон-стоп этому просто нет места. Ребенок пресыщается хоккеем, еще не успев насладиться этой искрометной игрой по-настоящему», – сказала руководитель отдела психологического сопровождения академии «Авангарда» Наталья Павлова.

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1 комментарий

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vvl
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Если до 8 лет у ребёнка более 3 дней в неделю хоккейные тренировки, ребёнка надо убирать из любой «горе-академии»
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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